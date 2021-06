Rüthnick

Bei einem Unfall sind am Sonntag bei Rüthnick fünf Menschen verletzt worden. Ein mit drei Erwachsenen, zwei Kindern und einem Hund besetzter VW war dort am späten Vormittag aus noch ungeklärter Ursache in Richtung Beetz (Oberhavel) von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war schließlich gegen einen Baum geprallt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Alle Insassen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Hund wurde zunächst von der Feuerwehr betreut und später an Angehörige übergeben. Für die Rettungsarbeiten war die Straße vorübergehend bereits ab dem Kreisverkehr in Herzberg gesperrt.

Von MAZonline