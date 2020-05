Lindow: Garten des Buches bittet um Pflanzen-Spenden

Lindow

Maria salbte Jesus’ Füße mit einem Öl aus der Narde. Das Volk Israel erinnerte sich bei seiner Wanderung durch die Wüste an die Kräuter der heimatlichen Küche. Der Lindower Garten des Buches kann viele Geschichten über die Pflanzen aus Bibel, Talmud und Koran erzählen. Etwa 60 verschiedene Pflanzen wachsen inzwischen auf dem Klostergelände.

Im vergangenen Jahr war der Garten des Buches eröffnet worden. Wein soll den Laubengang überwuchern. Quelle: Frauke Herweg

Noch sind die Beete des Garten-Labyrinths etwas licht. Gärtner Paul Szechenyi hat die kälteempfindlichen Pflanzen, die in einem Heizungskeller überwinterten, vor Kurzem erst ins Freie geholt. Demnächst will er die Nutzpflanzen, die derzeit noch in Anzuchttöpfen wachsen, in die Beete setzen. In einigen Jahren, so hofft er, wird das Labyrinth des im vergangenen Jahr eröffneten Gartens so dicht bewachsen sein, dass Besucher in einem grünen Dickicht wandeln können.

Garten des Buches sucht Helfer

Auf dem Weg dahin braucht der Garten jedoch Unterstützung. Zwar fördert die Salus-Klinik das Projekt, indem sie Szechenyi, der dort eigentlich Arbeitstherapeut ist, ein Zeitbudget für den Garten einräumt – wöchentlich fünf Stunden. „Doch das reicht nicht“, sagt Szechenyi. Gerade im Frühjahr müsste er deutlich mehr Zeit in den Garten investieren. Das Weizenfeld vorzubereiten und die vielen Ahorn-Schösslinge aus den Beeten zu entfernen – enorm aufwändig.

Der Klatschmohn blüht bereits. Quelle: Frauke Herweg

Mitglieder der Klosterbeirates und ein ehemaliger Hausmeister helfen bei den Garteneinsätzen. Doch würde sich Szechenyi noch mehr Unterstützer wünschen. Ursprünglich war geplant, dass Patienten der Salus-Klinik im Rahmen der Arbeitstherapie die Pflege von Beeten und Wegen übernehmen. Das ist wegen Corona jedoch vorerst nicht möglich.

Etwa 70 verschiedene Bäume, Kräuter und Blumen sollen im Garten des Buches wachsen. „Die Zistrose fehlt noch“, sagt Szechenyi. Auch ein Weihrauch-Baum konnte bislang nicht gepflanzt werden. Der kostbare Baum, der anders als die gleichnamige Weihrauch-Pflanze wohlriechendes Harz produziert, ist nur schwer zu bekommen. Szechenyi hofft auf einen Tipp von einem Pflanzenkenner – oder besser noch eine Spende des anspruchsvollen Gewächses.

Getreidefeld am Ufer des Wutzsees. Quelle: Frauke Herweg

Bei seinen Einsätzen im Garten sind Szechenyi schon mehrere Gewächse aufgefallen, die nicht zu seinem ursprünglichen Pflanzplan gehörten. Besucher setzten Tomaten in die Erde oder ließen eine Sonnenblume zurück. Der 44-jährige Österreicher freut sich über solche Gesten. „Natürlich lasse ich das wachsen“, sagt er. „Eine große Sonnenblume sieht doch schön aus.“

Im Garten des Buches wachsen Pflanzen, die in der Bibel, im Talmud und im Koran erwähnt werden. Neben bekannten Pflanzen wie Klatschmohn, Kürbis oder Salbei können Besucher auch unbekanntere Gewächse entdecken – den Taumel-Lolch etwa oder den Amberbaum.

Gedeiht prächtig: Flockenblume. Quelle: Frauke Herweg

Der Taumel-Lolch – ein im Matthäus-Evangelium und im Talmud erwähntes Süßgras – wächst im Garten des Buches in dichten Büscheln. Doch nicht alle Gewächse gedeihen so gut. „Eigentlich alle Pflanzen hier stammen aus dem Nahen Osten“, sagt Szechenyi. Für einige der Pflanzen sei das Lindower Klima nicht ideal.

Im Herbst ist auch im Garten des Buches Erntezeit. Aus dem am Ufer des Wutzsees wachsenden Weizen werden Vertreter der drei Religionen Brot backen. Besucher – und gerne Helfer – können Kürbisse oder Kräuter nach Hause nehmen.

Der Garten des Buches liefert auch Insekten Nahrung. Quelle: Frauke Herweg

Szechenyi hat eigentlich eine forstwirtschaftliche Ausbildung absolviert. Die Pflege von Goji-Beere oder Myrrhe ist auch für ihn Neuland. Meist kommt er am frühen Abend auf das Klostergelände, um den Garten zu pflegen. Ein sehr schöner Arbeitsplatz, wie er findet. „Es ist sehr romantisch hier.“

Wer ehrenamtlich im Garten helfen oder echten Weihrauch, Christdorn oder einen Pistazienbaum spenden möchte, meldet sich bitte unter 00436506210520.

Von Frauke Herweg