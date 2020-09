Gauklerkids hatten Auftritt in Lindow

Lindow

Süß ist immer gut. Ein kleiner Clown wirft kleine Leckereien in die Menge. Sein Lehrmeister, ein schräg-verpeilter Rokoko-Prinz, besticht auf andere Art: „Wer möchte 100 Euro?“ Klar, so kann man sich das Publikum auch geneigt machen – allerdings schlummert unter der pekuniären Hülle auch nur ein lüttes Schoki-Täfelchen.

Zur Galerie Junge Jongleure, Artisten, Clowns und Tänzer verkleidet als Pflanzen und Tiere des Waldes: Estaruppins Gauklerkids veranstaltete in Lindow ein „Waldgegaukel“.

Und außerdem: Geneigt machen muss man sich die Zuschauer auf dem Lindower Sportplatz ohnehin nicht mehr. Die Eltern der kleinen Darsteller aus Lindow und Neuruppin, die bei den Gauklerkids des Vereins Estaruppin trainieren, sind das bereits, bevor die Manege freigegeben wird.

Das tut Estaruppin-Chefin Christiane Schulz dann auch, nachdem Graf Rokoko den „Lindower Landadel“ devot-clownesk begrüßt hat. Unter der Allonge-Perücke steckt die Glatze von Gauklerkids-Moderator Martin van Bracht, seine Backstage-Kollegen, die mit den Kindern fleißig trainiert haben, sind Zirkuspädagogin Angelika Jost, Violeta Garcia Claramunt und Regisseurin Cindy Voigt. Rund 70 Zuschauer harren der Show – es wird wohl die erste und einzige des Coronajahres bleiben.

Eröffnet den Reigen: Christiane Schulz von Estaruppin. Quelle: Regine Buddeke

„Enchanté“, sprudelt Graf Rokoko und radelt auf die Bühne, auf der sich alsbald die jungen Darsteller tummeln: Schmetterlinge und Waldelfen, Blumen und Bäume, Hasen und Mäuse, Frösche und mehr. Kein Wunder: Das Thema der Show heißt „Waldgegaukel“.

Ergebnis vieler digitaler Trainingsstunden

Bunte Tücher schwingen als Regenbogen durch die Luft, Häschen jonglieren mit Tellern, Füchslein stapeln sich zu menschlichen Pyramiden, Schmetterlinge flattern per Einrad durch die Manege. Es wird mit Bällen und Rola Bolas jongliert und an einem Würfel geturnt. Und natürlich haben auch die kleinen Clowns ihren Auftritt. Nummer für Nummer zeigen sie, was sie gelernt haben.

„Die Kids fanden es super – sie waren stolz wie Bolle“, sagt am Ende Thalia Freesemann von Estaruppin. Immerhin war es das Ergebnis vieler digitaler Trainingsstunden, die die jungen Gaukler während des Lockdowns daheim absolviert haben.

„In Präsenz haben wir erst nach Ende der Sommerferien wieder trainiert“, so Freesemann, die die großartige Choreografie von Cindy ­ Voigt genauso lobt wie die Moderation Martin van Brachts: „Der hat ne Show abgeliefert – das war ein Träumchen“, schwärmt sie. In der Tat hat jener stets offengelassen, ob er seine tapsigen Fehler bewusst oder aus Versehen machte.

Show in einer Halle, mit Maske und Abstand – undenkbar

Der Plan, so Freesemann, sei Anfang 2020 eigentlich gewesen, eine große Show für alle zehn Gauklerkids-Standorte der Region zu veranstalten. „Das mussten wir leider abspecken.“ Dankbar ist sie auch, dass das Wetter mitspielte. Die Show in einer Halle, mit Maske und Abstand – undenkbar.

Das Zirkus-Projekt „Waldgegaukel“ – finanziert aus Bundesmitteln des Projekts „Kultur macht stark“ und gefördert von „Jugend ins Zentrum“ wurde, da sind die Macher froh, bis zum Sommer 2021 verlängert. So haben in der Zukunft auch die anderen Standorte, an denen derzeit wegen Corona kein Training stattfinden kann, noch eine Chance, in der Manege zu stehen.

Die Macher von Estaruppin hoffen, dass es im nächsten Jahr dann eine große Abschlussshow mit allen Kindern gibt – in Rheinsberg. „Die Kids sollen sich ja gegenseitig kennenlernen“, erklärt Thalia Freesemann.

Von Regine Buddeke