Herzberg

Im Herzberger Gewerbegebiet soll ein Recyclingplatz mit einer Wiederaufbereitungsanlage für mineralische Abfälle wie Bauschutt und Erde entstehen. „Das Genehmigungsverfahren läuft gerade“, sagt Unternehmer Tobias Rast. Läuft alles wie erhofft, so nimmt das künftige Unternehmen „Versorgung Entsorgung Baustoffe Rast & Dienste“ (VEB Rast & Dienste) ab dem Frühjahr Abfälle an.

Rast betreibt bereits den „ Fuhrbetrieb & Containerdienst“ in Schönermark ( Oberhavel). „Jetzt wollen wir uns weiterentwickeln“, kündigt er an. In Herzberg soll künftig der Hauptsitz des Unternehmens sein. Allerdings will Rast in Schönermark auch weiterhin eine Annahmestelle für Bauschutt und andere Abfälle betreiben. „Wir halten unseren alten Kunden die Treue.“

Anzeige

Recycling und Baustoffe in Herzberg

Eine spezielle Brech- und Siebanlage wird Bauschutt in Herzberg künftig wiederaufbereiten – die sogenannten Baustellenmischabfälle sollen in Herzberg lediglich angenommen und bei Betriebspartnern entsorgt werden. Privatleute und kleinere Gewerbetreibende können auf dem Recyclingplatz zudem Reifen, kompostierbare Abfälle sowie Papier und Schrott abgeben. Auch ein Baustoffhandel ist geplant – das neue Unternehmen, das auch Abbrucharbeiten übernimmt, gibt Kies, Pflastersteine und andere Materialien ab.

Weitere MAZ+ Artikel

Rast hat bereits ein drei Hektar großes Grundstück zwischen Autowerkstatt und der Bundesstraße 167 gepachtet. Noch in diesem Jahr möchte er den Kaufvertrag für die Fläche abschließen. Wie viele Materialien er dort annehmen und lagern kann, wird auch von der Genehmigung für seinen Betrieb abhängen. Derzeit geht Rast davon aus, dass er für den Neuzuwachs im Herzberger Gewerbegebiet zwei neue Mitarbeiter – „im besten Falle auch vier“ – anstellen muss.

Bauarbeiten für Bürogebäude

Eigentlich hatte Rast gehofft, den neuen Betrieb schon in diesem Jahr eröffnen zu können. Corona verzögerte jedoch die Vorarbeiten. Zumindest die Bauarbeiten für das Bürogebäude sollen noch im Oktober beginnen. „Die Baugenehmigung dafür ist da.“

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen bemüht sich derzeit um einen Grünschnitt-Container in Lindow. Noch ist unklar, wo dieser Container stehen könnte. Offen ist auch, wer den Container überwacht. „Wenn man den Container einfach nur abstellt, ist er über Nacht voll“, sagte Rast im Bauausschuss. Rast hatte angeboten, dass der Lindower Grünschnitt künftig in Herzberg entsorgt werden kann.

Von Frauke Herweg