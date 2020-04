Großeinsatz nach Gasalarm in Lindow

Lindow

Ein Gasalarm an der Sportschule in Lindow sorgte am Dienstagvormittag für einen Großeinsatz von Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Mehrere Löschzüge rückten an, um die Gefahr einzudämmen, darunter Wehren aus Neustadt (Dosse), Fretzdorf, Wustrau, Fehrbellin, Neuruppin und natürlich dem Amt Lindow.

Am Schwimmbad des Sport- und Bildungszentrums war am Morgen eine größere Menge Chlorgas ausgetreten. Das Gas wird zur Desinfektion des Badewassers benötigt und dazu mit einer speziellen Anlage ins Wasser gemischt. Als reines Gas ist Chlor hochgiftig.

Kommt das Gas mit den Schleimhäuten in Kontakt, können sich ätzende Säuren bilden. Schon weniger als ein Prozent Chlorgas in der Atemluft kann tödlich sein. In Lindow standen vier große Stahlflaschen mit dem Gas in einem Gerätehaus, das außen an die Schwimmhalle angebaut ist.

Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis waren im Einsatz. Quelle: Reyk Grunow

Wie viel Gas dort am Dienstag ausgetreten ist, blieb zunächst unklar. Ein automatischer Gasmelder hatte am Morgen Alarm und gleichzeitig die eingebaute Sprinkleranlage ausgelöst. Der feine Wassernebel hat einen Teil des Gases aus der Luft gewaschen. Trotzdem war der typische Chlorgeruch auch nach Stunden noch mehrere hundert Meter weit wahrnehmbar.

Nur mit schwerem Atemschutz und speziellen Chemieschutzanzügen konnten sich Feuerwehrleute dem Anbau nähern. Sie brachten zuerst die vier Stahlflaschen mit dem Gas ins Freie, die dort lagerten.

Die Flaschen mit dem Chlorgas wurden ins Freie gebracht und untersucht. Die Feuerwehrleute stellten sicher, dass aus ihnen kein Gas mehr austritt. Quelle: Reyk Grunow

Warum das Gas ausgetreten ist, konnte die Feuerwehr zunächst nicht klären. „Ich vermute, dass es nicht an den Flaschen liegt“, sagte Einsatzleiter Enrico Herwy von der Lindower Feuerwehr lediglich. Die Flaschen wurden einige Meter neben dem Anlagenschrank im Freien aufgestellt.

Danach zog sich die Feuerwehr zunächst zurück, um abzuwarten, bis das restliche Chlorgas vom Wind verweht wurde. Ein zweiter Trupp machte sich mit Atemschutz und neuen Schutzanzügen eine Stunde später aus sicherer Entfernung auf den Weg, um mit einem Messgerät zu prüfen, wie hoch die Gaskonzentration noch ist. Die Männer konnten Entwarnung geben.

In einem speziellen Zelt mussten die Männer nach dem Einsatz ihre Kleidung wechseln. Quelle: Reyk Grunow

Eine spezielle Dekontaminationseinheit hatte ein Zelt aufgebaut, in dem die Männer ihre verseuchten Schutzanzüge wechseln konnten, ohne sich und andere in Gefahr zu bringen. Die Anzüge werden in versiegelten Behälter in die Feuerwehrtechnische Zentrale nach Kyritz gebracht und dort gereinigt.

Eine akute Gefahr für andere Personen als die Retter bestand offenbar nicht. Normalerweise bewegen sich Dutzende Kursteilnehmer auf dem Gelände der Sportschule. „Jetzt ist das Hotel aber geschlossen“, sagt Einsatzleiter Herwy. Nur wenige Menschen waren in der Schule, niemand in der Nähe der Gasflaschen.

Bereits am vergangenen Freitag musste die Feuerwehr an zur Sportschule in Lindow ausrücken, weil dort Chlorgas ausgetreten war, allerdings wesentlich weniger als am Dienstag. Der Einsatz am Freitag fiel deshalb auch kleiner aus.

Lindows Amtsbrandmeister Enrico Herwy hat den Einsatz geleitet. Quelle: Reyk Grunow

Gegen Mittag konnte Amtswehrführer Enrico Herwy am Dienstag das Signal zum Abbauen geben. Um die gesicherten Gasflaschen und die defekte Anlage muss sich eine Spezialfirma kümmern.

Die Feuerwehren waren mit 76 Frauen und Männern in Lindow, dazu kam Technik vom Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Polizei.

Von Reyk Grunow