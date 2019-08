Lindow

Seit Jahren wünscht sich Lindow ein weiteres Hotel. Mit ihrem Vorstoß zu einem kleinen Kur- und Wellnesshotel sind die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend jedoch gescheitert.

In einem Antrag hatten sie die Stadtverwaltung aufgefordert, nach geeigneten Immobilien zu suchen. Die Stadtverordneten lehnten den Antrag allerdings mehrheitlich ab.

„Es ist doch nicht Aufgabe einer Verwaltung, nach Immobilien zu suchen“, sagte Juliane Peiser ( FDP). Das sah Dieter Eipel ( CDU) ähnlich. Zunächst müsse es einen interessierten Investor geben – erst dann könne es Grundstücksgespräche geben. „Wir zäumen das Pferd von hinten auf.“

Unklare Kriterien

Auch Amtsdirektor Danilo Lieske hatte sich gegen den Antrag ausgesprochen. „Eine Kommunalverwaltung trägt nicht die Kompetenz in sich, Grundstücke nach den Ansprüchen von Hotels zu untersuchen“, sagte er. Zudem sei unklar, welchen Kriterien die Grundstücke genügen müssen. „Die Vorlage ist da etwas unbestimmt.“

Prinzipiell hat Lindow längst einen Überblick über seine Grundstücke, so Lieske. Doch werde erst im Gespräch mit einem Investor klar, welche Anforderungen an ein Grundstück gestellt werden.

Hotel: Grüne wollen mehr Tempo

Die Grünen hatten ihren Antrag verteidigt. „Man kann nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten, bis sich endlich ein Investor meldet“, sagte Gert Wegner. Andere Kommunen bemühten sich um die Ansiedlung von Industrie. „Warum sollen wir uns nicht um die Ansiedlung eines Hotels bemühen?“

Die Initiative der Grünen zu einem Planetenwanderweg um den Wutzsee verwiesen die Stadtverordneten in den Tourismusausschuss. Die Grünen hatten vorgeschlagen, alte Pläne zu einem Weg wieder aufzugreifen.

Sonne und Planeten sollen entlang des Weges erklärt werden und der Weg schließlich auf einen Platz münden, wo Spaziergänger den Nachthimmel beobachten können. Das wäre, so heißt es in dem Antrag, „eine in Deutschland seltene Attraktion“.

Von Frauke Herweg