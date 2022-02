Horst Borgmann hatte die Idee, mit einem Stolperstein an Emil Kreide zu erinnern und er hat in Archiven recherchiert. Trotzdem: Nur wenig ist über den jüdischen Hutmacher bekannt, der 1942 mit 60 Jahren in einem Internierungslager starb. Nun hat der Künstler Gunter Demnig einen Stolperstein in der Lindower Straße des Friedens verlegt, wo Kreide sein Geschäft hatte.