Lindow

Endlich wieder einmal was für die Kinder machen – die hätten jetzt lange genug auf dem Trockenen gesessen: So erklärt Kai Krieger, warum er und seine Frau Jeanette die Idee zur großen Kinder-Halloween-Party auf dem Freigelände am Sportplatz hatten.

Halloween in Lindow gut besucht

Schnell habe man den Kontakt zu Kita und Stadt gesucht. „Die haben dann auch alle gut mitgezogen“, so der Lindower Stadtverordnete. Seine Frau hat dann noch im Sport- und Bildungszentrum angefragt – von da kamen zwei Sportazubinen, die für die Kinder – Praxislernen ist immer gut – einen spaßigen Parcours ausgetüftelt und angeleitet haben.

Kai Krieger hat am Popcorn-Zuckerwatte-Stand alle Hände voll zu tun. Quelle: Regine Buddeke

Das Interesse am Samstag war denn auch groß – zur Freude und Überraschung der Organisatoren. „Mit so viel Andrang habe ich gar nicht gerechnet – da sind ja sogar die Papas mitgekommen“, staunt die Lindower Tourismus-Chefin Stephanie Schaefer angesichts der unzähligen kleinen Hexen und Spinnen, Kürbisse und Skelette, Gruselmonster und Zombies.

Das Schlangestehen am Popcornstand gerät zur Kostüm-Modenschau. Quelle: Regine Buddeke

Kai Krieger kommt mit dem Nachfüllen des Popcornautomaten kaum hinterher und dreht mit der rechten Hand auch gleich noch die Zuckerwatte: „Der härteste Job – und ich habe mir den auch noch selbst ausgesucht“, sagt er bestens gelaunt.

Wer ungeschminkt kam, blieb das nicht lange. Quelle: Regine Buddeke

Zuckerwatte und Popcorn waren gratis

Lachende Gesichter sieht man ohnehin überall – und das nicht nur, weil Zuckerwatte und Popcorn von der Stadt gesponsert werden.

Halloween in Lindow Quelle: Regine Buddeke

Die neunjährige Charlotte hat viel Spaß beim Dosenwerfen, stolz zeigt sie das von ihrer Tante geschminkte gruselige Outfit der „blutigen Krankenschwester“, mit dem sie durchaus Chancen auf einen Preis fürs Beste Kostüm haben könnte, der später noch verliehen wird.

Dosenwerfen findet auch Mira klasse. „Der Wind hat mir geholfen“, erzählt sie begeistert zwischen zwei Happen Bratwurst.

Mira fand das Dosenwerfen klasse. Quelle: Regine Buddeke

„Luca-App oder Zettel?“: Petra Steffen am Eingang grüßt alle Ankömmlinge – der Nachschub reißt nicht ab. Immer mehr Kinder – mit oder ohne Familien – nutzen das Angebot der Initiatoren. „Das wird alles sehr gut angenommen“, sagt Lena Heise, eine der beiden künftigen Sportassistenten, denen der Nachmittag mit den aufgedrehten Kids durchaus auch Spaß macht.

Von Regine Buddeke