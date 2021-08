Herzberg

Die Gemeinde Herzberg will sich weiter für Tempo 30 an den Bushaltestellen einsetzen. Ginge es nach den Gemeindevertretern, müssten Autofahrer künftig in den Morgen- und Mittagsstunden vom Gas gehen. Eine entsprechende Beschlussvorlage hatten die Gemeindevertreter am Dienstagabend einstimmig befürwortet.

Ob Tempo 30 tatsächlich kommt, ist allerdings offen. Denn die Verkehrsbehörde des Landkreises muss über den Antrag entscheiden. Bei einem Gespräch im Mai hatte die Behörde Herzberger Eltern wenig Hoffnung gemacht. Die Straßen seien gut ausgebaut, argumentierte die Behörde damals. Die Zahl der Unfälle bisher unauffällig.

Schilder sollen Autofahrer auf ihr tatsächlich gefahrenes Tempo aufmerksam machen – nicht immer erfolgreich. Quelle: Henry Mundt

Herzberger Eltern hatten vor den Gemeindevertretern jedoch noch ein Mal Tempo 30 eingefordert. „Es ist ein Signal, das aus der Gemeinde kommen muss“, sagte Annette Hofele, die sich seit 2019 gemeinsam mit anderen Eltern für eine Temporeduktion einsetzt. „Uns nicht zu unterstützen, wäre ein Schlag ins Gesicht.“

Hofele und andere Eltern kritisieren, dass Autofahrer auf Herzbergs geraden Straßen oftmals viel zu schnell unterwegs sind. Für Schulkinder auf dem Weg zur Bushaltestelle eine Riesengefahr, sagt Hofele. An vielen anderen Orten seien Tempo 30-Zonen auf Bundes- und Landesstraßen längst eingerichtet. Völlig unverständlich sei, so Hofele, dass in Herzberg nicht möglich sein soll, was anderswo geht.

Herzberger Bürgermeisterin ist skeptisch

Bürgermeisterin Michaela Wolff hat Bedenken, ob Tempo 30 wirklich sinnvoll ist – schließlich würden entsprechende Schilder häufig ignoriert. „Was uns helfen würde, ist ein Blitzer“, sagt sie. Allerdings schließt Wolff aus, dass Herzberg einen bekommt. Zu teuer sind die Geräte. In der Abstimmung sprach sich allerdings auch Wolff für Tempo 30 aus.

Hofele macht sich wenig Illusionen, dass sich tatsächlich alle Autofahrer an ein Tempolimit halten. Notwendig sei zugleich, dass die Polizei häufiger Temposünder blitze. Andere Eltern sehen das ähnlich. Derzeit würden Autofahrer durch den Ort rasen – teilweise in nur 50, 60 Zentimetern Abstand zu den Kindern, sagte ein Zuhörer: „Es entsteht ein Sog – der zieht ein Kind einfach mit.“

Von Frauke Herweg