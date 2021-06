Hobbymaler Frank Schofer aus Dabergotz stellt in der Lindower Kirche aus

Lindow

Das Bild lässt einen kaum los: Ein alter Mann – oder ist es eine Frau? – mit vielen Runzeln, die Augen geschlossen. Es strahlt Ruhe und Frieden aus – erinnert ein wenig an eine Totenmaske. Nur in schwarz-weiß ist es gearbeitet, sehr grafisch – das weiße Gesicht leuchtet fast überirdisch auf dem umgebenden Schwarz, das Haar sein kann aber nicht muss. Vielleicht ein uralter Indianer – oder ein verzückter Rockstar. Der Hingucker ist das sparsam aufgetupfte Gold im Schwarz, es lässt das Bild zusätzlich strahlen, verleiht ihm Patina und Glanz zugleich.

Grafiken in Rötel, Graphit und Tusche

Eine Metapher für was auch immer? Die kann sich jeder Betrachter selbst zusammenfantasieren. Wie das bei Bildern so ist, jeder liest etwas anderes darin. Frank Schofer, der Maler, lächelt. „Ich habe mit Blattgold experimentiert – und das Bild verlangte irgendwie danach.

Hobbymaler Frank Schofer aus Dabergotz stellt im Sommer in der Lindower Kirche aus. Quelle: Regine Buddeke

Schofer konnte sich den Bildern in seinem Kopf nie entziehen – und brachte sie schon als Kind auf Papier. „Ich habe in der Schule schon alles vollgemalt – es gab immer Ärger“, sagt der in Dabergotz Aufgewachsene, der 2014 der Liebe wegen nach Berlin zog, aber nun – mit seiner Familie – wieder in seine alte Heimat zurückzieht.

Kunst studieren wollte er nicht, sagt er, lieber „was Bodenständiges“. Er wurde Kfz-Mechaniker – malte als Autodidakt weiter. Den 43-Jährigen inspirieren die Alten Meister, sagt er und zählt auf: William Turner, Frans Hals, Jan van Eyck. Die Impressionisten mag er auch, die Expressionisten eher nicht.

Kunsttherapeut – jetzt Hausmann und Vater

Frank Schofer hat lange als Kunsttherapeut gearbeitet – viele seiner Arbeiten sind auch während dieser Tätigkeit entstanden, wenn er gemeinsam mit alten Menschen künstlerisch tätig war. Aus dieser Zeit stammt auch das Bild mit dem friedlichen Greis. Inspiration dafür war tatsächlich eine Gipsmaske aus einem Maskenprojekt, erklärt er. Beim Projekt habe man sich mit Leben, Tod und Transzendenz auseinandergesetzt.

Schafskopf in Graphit. Quelle: Regine Buddeke

„Als Kunsttherapeut sehe ich mich aber nicht mehr“, erzählt er. Er sei jetzt Hausmann, kümmere sich um den gemeinsamen Sohn. Seine Frau, eine Berlinerin, die mit ihm in seine alte Heimat zieht, hat bereits eine Stelle an der Wildberger Schule gefunden: „Mal eine ganz andere Herausforderung, so eine ländliche Schule“, sagt sie – sie ist mitgekommen nach Lindow, um ihrem Mann beim Aufbau der Ausstellung zu helfen, die jedes Jahr als bildnerische Komponente die Lindower Sommermusiken bereichert.

Ausstellung in der Lindower Kirche

„Das wir dieses Jahr Frank Schofer ausstellen, ging über drei Ecken und Mundpropaganda“, erklärt Sigrid Busse von der Lindower Kirchengemeinde, die sich alljährlich um die Auswahl der Amateur-Maler kümmert. Frank Schofer hatte sich 2020 um die Teilnahme an der Kunstschau „Art A10“ in Wildau beworben. Die wurde wegen Corona abgesagt. Er habe sich dann stattdessen mit seinen Bildern in Lindow beworben: „Und Frau Busse hat sich gemeldet“, sagt er froh.

Stillleben in Rötel. Quelle: Regine Buddeke

Was in Lindow im Kirchenschiff hängt, ist vielseitig. „Ich will mich nicht auf Techniken festlegen“, sagt Frank Schofer. Klar ist: er liebt es grafisch. Ein Schafbock-Kopf in zartem Graphit, Pflanzen in Rötel gezeichnet, die Porträts in schwarzer Tusche, ein Geierkopf in Schwarz-Weiß mit sparsamer Coloration.

Farbe bislang eher sparsam

Ein einziges – abstraktes – Bild ist farbintensiver und leuchtet in Blau. „Da habe ich mit Gouache-Farbe und Spachtel experimentiert. Ich würde irgendwann auch gern mal in Öl malen“, sagt der Dabergotzer. „Aber da hat es immer an Zeit und Platz gefehlt. Vielleicht klappt es ja jetzt in Dabergotz.“ Auch endlich einmal Landschaften im Stil von Turner oder Hals zu malen – das will er unbedingt irgendwann einmal probieren.

„Für mich ist die Wirkung eines Bildes wichtig“, sagt er. Eines seiner Porträts sei ein so intensives Zeugnis menschlicher Vergänglichkeit gewesen, dass sein eigener Vater ihn gebeten habe, es von der Wand zu nehmen, erzählt er. Es habe ihn zu sehr berührt und an die eigene Sterblichkeit erinnert.

Geier in Warteposition. Quelle: Regine Buddeke

Warum er so gern grafisch arbeitet? „Eine Herausforderung für mich, mit nur einer Farbe Plastizität und Tiefenwirkung zu erreichen“, erklärt er. Auch das Spiel mit Licht und Schatten findet er spannend – ob mit Rötelkreide oder Bleistift.

Frank Schofer mag den Kontrast von Licht und Schatten

Die Bilder von Frank Schofer können bereits jetzt besichtigt werden, wenn die Kirche offen ist – mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung ist am 3. Juli, beim zweiten Konzert der Lindower Sommermusiken.

Von Regine Buddeke