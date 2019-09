Herzberg

Noch ist da, wo die „Burg Herzberg“ einmal stehen soll, nur ein Baufeld. Doch haben sich die ersten Interessenten für die geplanten altersgerechten Wohnungen schon gemeldet. „Sechs Anmeldungen gibt es bereits“, sagt Bauherrin Annett Freter-Lottermoser.

In den kommenden Monaten will die Alt Ruppinerin an der Herzberger Friedensstraße bis zu 16 barrierefreie Ein- und Zweizimmerwohnungen bauen. Läuft alles so wie Freter-Lottermoser und ihre Architektin Dagmar-Ursula Krischok hoffen, sind die Bauarbeiten in gut einem Jahr abgeschlossen. Gestern hatten sie gemeinsam mit Gästen den Grundstein für die Wohnanlage gelegt.

Über den Laubengang zum Nachbarn

Geplant sind drei zweistöckige Gebäude, die wie zu einem Dreiseithof angeordnet und unter einem Dach vereint sind. Krischok hat die Wohnungen so konzipiert, dass jeder Bewohner auf einen Laubengang heraustreten kann. „Ich komme ganz bequem zu meinem Nachbarn rüber“, sagt die Berliner Planerin. Zugleich ist jede Wohnungen mit einem Balkon ausgestattet. Wer in die „Burg Herzberg“ zieht, soll mit Blick ins Grüne wohnen.

Annett Freter Lottermoser betreibt seit 2010 in Neuruppin „Schwester Annett’s Pflegedienst“. Aus ihrer beruflichen Erfahrung weiß sie, wie groß der Bedarf an altersgerechten Wohnungen ist. Eigentlich hatte sie ihre Pläne zunächst in der ehemaligen Kita in Alt Ruppin verwirklichen wollen. Als das nicht möglich war, entschied sie sich für Herzberg und erwarb ein ehemaliges Kirchengrundstück im Zentrum der Gemeinde.

Lange Planungszeit

Erste Ideen für die barrierefreie Wohnanlage hatte Freter-Lottermoser schon 2015 entwickelt. Zwar sprach sich die Gemeinde schnell für das Projekt aus. Aufwändig war jedoch, dass die Bauherrin zunächst einen so genannten objektbezogenen B-Plan aufstellen musste. „Im Juni hatten wir die Baugenehmigung“, sagt Freter-Lottermoser. „Dann ging alles ganz schnell.“

In den ersten drei Monaten des kommenden Jahres, so hoffen Bauherrin und Architektin, soll der Rohbau stehen. „Über das Frühjahr wollen wir dann zügig bauen“, sagt Krischok.

Die Baupläne sehen Wohnungen in einer Größe von 48 und 63 Quadratmetern vor. Jede Wohnung soll eine separate Küche, ein großzügiges Bad und einen Abstellraum haben, in dem sich etwa ein Rollator unterstellen lässt. Alle oberen Wohnungen sind über einen Aufzug und überdachte Freitreppen erreichbar.

Erinnerung an die Wehrkirche

Der Name der Anlage geht auf eine Idee der Planerin zurück, die in Architektur und Namensgebung an die Herzberger Wehrkirche erinnern wollte. Sie entwarf unter anderem zwei Erker, die von Zinnen bekrönt sind. Für die Anlage selbst hat sie eine helle Farbe ausgesucht. Die Erker sollen geklinkert sein – auch das eine Erinnerung an die Mark.

Von Frauke Herweg