Lindow

Lindow will weitere Baulücken schließen. Bis zu 14 Baugrundstücke könnten am Pappelweg, am Rönnebecker Weg sowie unweit von Arthur-Fleury- und Bahnhofstraße entstehen, sagt Amtsdirektor Danilo Lieske. In der vergangenen Woche hatten sich die Stadtverordneten für die nächsten Schritte im Plan-Verfahren ausgesprochen.

Private Investoren wollen Grundstücke am Pappelweg und dem Rönnebecker Weg entwickeln. Die Stadt will Bauwilligen Flächen auf stadteigenen Flächen an Arthur-Fleury- und Bahnhofstraße anbieten. Lieske hofft, dass dort in spätestens eineinhalb Jahren gebaut werden kann. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da.“

Neue Häuser an der Waldbühne

Wie viele Grundstücke im Einzelnen entstehen, hängt auch vom weiteren Planverfahren ab. Lindow hatte zuletzt eine kleinere Fläche unweit der Waldbühne entwickelt. Drei Grundstücke waren im vergangenen Jahr verkauft worden. Auch am Kanal entstanden neue Baugrundstücke.

„Wir haben eine Warteliste von Interessenten“, sagt Lieske. Bislang allerdings können Häuslebauer nur auf Flächen hoffen, die der so genannten Innenverdichtung dienen. Ein großes Neubaugebiet könnte zwischen dem Gudelacksee und den Häusern an der Rheinsberger Straße entstehen.

Noch allerdings müssten dafür grundsätzliche Umweltfragen geklärt werden, so Lieske. Zu dem insgesamt 4,4 Hektar großen Plangebiet gehört auch ein Feuchtbiotop. Die Entwicklung von Baugrundstücken ist dort nur möglich, wenn es auch notwendige Ausgleichsmaßnahmen gibt.

Bauen unweit des Gudelacksees

Private Investoren hatten das Areal bereits 2017 gekauft. Allerdings scheiterte die Ausweisung von Bauland dort zunächst am Landesentwicklungsplan, der ein so großes Neubaugebiet in Lindow ausschloss. Inzwischen hat sich das geändert. Bis zu 31 Baugrundstücke, so Lieske, könnten westlich des Platzes der Einheit entstehen.

Von Frauke Herweg