Was für eine Freude: Die Feuerwehr Vielitz hat ein neues Feuerwehrauto. Im Oktober präsentierte die Truppe ihr modernes Löschgruppenfahrzeug. Es entspricht den aktuellen Standards moderner Feuerbekämpfung: Es hat Platz für neun Personen, fasst 2500 Liter Löschwasser und 200 Liter Schaumbildner. Die leistungsstarke Wasserpumpe bewegt bis zu 3000 Liter in der Minute. Eine besondere Ausstattung an Schläuchen und Spritzen ist besonders zur Bekämpfung von Waldbränden geeignet.

Kulturinitiative gegründet

Die Zeit war reif: Das alte Fahrzeug war 40 Jahre alt, es wurde 2008 gebraucht angeschafft. Es passierte ab und an, dass die Brandschützer nicht losfahren konnten, weil wieder etwas kaputt war. Es kam sogar vor, dass das Fahrzeug nach dem Einsatz abgeschleppt werden musste. Geht gar nicht: Denn es war 2021 oftmals nötig, dass die Feuerwehr schnell zum Einsatz musste. Gerade rund um Vielitz brannte es im Frühsommer immer mal wieder.

Diskussionen um die Dampfmühle, ein neues Löschfahrzeug für Vielitz, ein Filmdreh in Seebeck: All das und noch viel mehr gab es 2021 im Amt Lindow. Die MAZ lässt die wichtigsten Augenblicke der vergangenen zwölf Monate fotografisch Revue passieren.

Corona legte natürlich auch in Lindow einiges lahm – etwa das Stadtfest. Aber die frisch gegründete Kulturinitiative in Lindow schuf einen Ersatz: Die Akteure stemmten stattdessen einen Sommermarkt und eine Bücherbörse.

Regattasegler richteten Ixylon-Cup aus

Und auch der Ixylon-Cup fand statt: die Lindower Regattasegler veranstalteten das Event zum sechsten Mal auf dem Lindower Gudelacksee. Das Stiftskapitel um Horst Borgmann zog 2021 Fäden, dass Lindow Teil des Pilgerweges „Brandenburgischer Klosterweg“ werden kann. Zoltan Paul drehte einen Film in Seebeck und auch die Dampfmühle stand im Fokus.

All das soll noch einmal in Erinnerung gebracht werden – die MAZ hat das Archiv durchstöbert und die wichtigsten Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres zusammengestellt. In dieser Bildergalerie sind die besonderen Momente in Lindow und in den Dörfern des Amtes Lindow noch einmal zu erleben.

Von Regine Buddeke