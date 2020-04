Kita-Anbau in Herzberg kostet deutlich mehr

Herzberg/Lindow

Die Kosten sind deutlich in die Höhe geschossen. Etwa 100.000 Euro mehr als ursprünglich geplant muss die Gemeinde Herzberg für den Anbau an ihre Kita „Eichholzstrolche“ berappen. Bisher ist sie von rund einer halben Million Euro ausgegangen.

Dass die Kommune einen weiteren Zuschuss vom Land bekommt, das hält der Lindower Amtsdirektor Danilo Lieske für ausgeschlossen. Die Landesregierung hat der Kommune zuvor eine Unterstützung von 210.000 Euro zugesagt. Herzberg muss die Mehrkosten aus eigener Kraft stemmen.

Bauboom sorgt für höhere Preise

Über die Kostensteigerung wundert sich Lieske nicht. „Wir haben unsere Baupläne vor zwei Jahren gemacht und dann lange auf die Förderung gewartet.“ In der Zwischenzeit seien die Preise in der Branche wegen des Baubooms aber deutlich gestiegen. „Das es nun knirsch wird, war klar.“

Das Projekt wegen der Kostenexplosion zu streichen, komme nicht in Frage. „Es ist eine sehr gut angefragte Landkita“, sagt Lieske. Jetzt schon besuchen mit einer Ausnahmegenehmigung mehr Kinder die Einrichtung als eigentlich dürften. Und zwar 66 statt 54. Die Zahl werde sich auch in den kommenden Jahren nicht verringern. Deswegen sei der Anbau mit zwei zusätzlichen Räumen unbedingt notwendig.

Anbau muss nicht bis Dezember fertig werden

An einem Punkt haben die Herzberger aber Glück: Sie müssen das Bauprojekt nicht mehr unbedingt in diesem Jahr abschließen. Das Land hatte das bei der Fördergeldzusage Anfang 2020 gefordert. Die Gemeinde hatte daraufhin aber Mühe, Firmen für das Vorhaben zu finden.

Mittlerweile konnte sie zwar alle Aufträge vergeben – kann nun aber auch aus einem anderen Grund beruhigt sein. Denn vor ein paar Tagen bekam das Lindower Amt ein Rundschreiben aus Potsdam. Darin stand, dass die Frist bei Bundes- und Landesprojekten wegen der Coronakrise generell um ein Jahr verlängert wird.

Mit Straßenlampen muss sich Lindow beeilen

Das betrifft auch den Kita-Anbau in Herzberg – nicht aber den Umbau der Straßenbeleuchtung in Lindow und Schönberg. Denn in diese Arbeiten, die rund 150.000 Euro kosten, fließt EU-Geld. Mit der Summe sollen alte DDR-Leuchten in der Arthur-Fleury-Straße sowie in der Bahnhofsiedlung in Lindow gegen moderne und in Schönberg die herkömmlichen Leuchtmittel gegen LEDs ausgetauscht werden.

Lieske ist aber zuversichtlich, dass Lindow die Frist bei dem Projekt einhalten kann – trotz Corona. „Die Elektrofirmen arbeiten ja trotz der Coronakrise weitgehend normal.“

Von Celina Aniol