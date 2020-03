Lindow

Große Kommunen wie Konstanz oder Potsdam haben den Klimanotstand bereits ausgerufen. Auch kleine Kommunen wie Eichwalde ( Dahme-Spreewald) taten es. Lindow zögert noch. Einen entsprechenden Antrag zogen die Grünen auf der Stadtverordnetenversammlung in der vergangenen Woche wieder zurück.

Zuvor war der Antrag weitgehend auf Ablehnung gestoßen. „Wir sind ein Erholungsort“, sagte Rainer Hollin ( SPD). „Was soll denn ein Gast denken, wenn er an einen Ort fährt, an dem der Klimanotstand ausgerufen wurde?“ Lindows Natur rechtfertige es zudem kaum, den Notstand auszurufen. „Das ist eine populistische Sache hier.“

Keine Maßnahmen zum Klimaschutz

Für Hansjörg Schubach ( CDU) ist die Ausrufung eines Klimanotstands grundsätzlich überlegenswert. Allerdings vermisste Schubach in dem Antrag konkret formulierte Maßnahmen zum Klimaschutz. „Dieser Antrag hat reinen Symbolcharakter.“

Amtsdirektor Danilo Lieske verwies zudem auf die Maßnahmen, die Lindow bereits zum Klimaschutz ergriffen hat. „Wir haben fast alle öffentlichen Einrichtungen energetisch saniert“, sagte er. Auch seien Straßenlampen inzwischen auf LED umgestellt.

Klimanotstand : „Hohe Symbolkraft“

Rudi Mixdorf ( Bündnis 90/Grüne) verteidigte dagegen den Antrag. „Das hätte eine hohe Symbolkraft“, sagte er. Die Grünen hätten ganz bewusst auf einen Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz verzichtet. Lindow solle sich zunächst auf ein gemeinsames Handeln zum Klimaschutz verständigen. „Sonst kommt man vom Hundertste ins Tausendste.“

Im Beschlusstext des Antrages hatte es lediglich geheißen, die Stadt Lindow solle ihr gesamtes Verwaltungshandeln darauf ausrichten, „der Klimaerwärmung möglichst entgegen zu wirken“. Mixdorf kündigte an, an der Forderung des Antrages festhalten zu wollen.

Notlage statt Notstand

Im Dezember hatte Berlin als erstes Bundesland die Klimanotlage ausgerufen. Vor der Entscheidung hatte es eine längere Diskussion über den Begriff „ Klimanotstand“ gegeben – erinnert der Begriff doch unweigerlich an die Notstandsgesetze der Weimarer Republik und den Entzug demokratischer Rechte. In Berlin entschied man sich deshalb für den Begriff „Klimanotlage“. Auch Jörg Rönnebeck ( Lindow Land) störte sich an dem Begriff „Notstand“: „Das Wort Notstand hört sich schlimm an“, sagte er. „Dafür müsste man etwas anderes finden.“

Bundesweit haben inzwischen mehr als 65 Orte und Gemeinden den Klimanotstand ausgerufen. Damit sind auch klimapolitische Maßnahmen verbunden – so sollen etwa in Potsdam Auto- durch Radspuren ersetzt werden. Öffentliche Neubauten sollen künftig zudem so konzipiert werden, dass ihre Energieversorgung klimaneutral ist.

Von Frauke Herweg