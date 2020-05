Klosterheide

Am Samstag verstarb der 39-jährige Fahrer des Kleintransporters, der am Bahnübergang Klosterheide mit einer Regionalbahn zusammengestoßen war, im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Das teilte die Polizei mit.

Der Verkehrsunfall hatte sich am Donnerstag um 14.40 Uhr ereignet. Der Transporter hatte an einem Andreaskreuz das Gleis überquert und stieß mit einem Zug zusammen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an, informierte die Polizei am Sonntag.

Von MAZonline