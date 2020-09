Seit Jahren schon treten die Sänger des Divertimento Vocale Berlin in der Musikscheune Vielitz auf: In Gedenken und mit den Arrangements des verstorbenen Countertenors Niels Köpcke, der unweit von Vielitz eine Kulturscheune betrieb. Ein letztes Mal nun sangen die acht Sänger in Vielitz – es ist die letzte Saison der Lokation.