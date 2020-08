Lindow

Die Lindower Sommermusiken sind eine feste Größe – seit 1978 schon ziehen sie mit einem bunten musikalischen Programm Einheimische und Touristen in die Kirche. Nahezu immer dabei ist der Organist Matthias Eisenberg – regelmäßig sorgen die Auftritte des ehemaligen Gewandhausorganisten und Bachpreisträgers für ein volles Haus.

Dass er mehr oder weniger die Initialzündung für die Konzertreihe war, wissen die wenigsten. Er hatte 1978 – damals noch ein Student – eine Zwischenstation für seine Tournee von Sachsen an die Ostsee gesucht. Seitdem kam er Jahr für Jahr – auch später, als er als jüngster Gewandhausorganist zu Rang und Namen gekommen ist, hat er Lindow stets die Treue gehalten.

Bach ist Matthias Eisenbergs Spezialität

Von einzelnen Jahren abgesehen, wo er krankheitsbedingt absagen musste: Denn inzwischen ist Matthias Eisenberg 64 Jahre alt, seine Gesundheit nicht mehr die allerbeste. Wenn man sieht, wie er alles andere als leichtfüßig die Orgelempore und den Hocker erklimmt, ist es im Anschluss umso überraschender, ihn in der Musik zu erleben. Dann scheinen Zipperlein und Alter von ihm abzufallen – dann ist Matthias Eisenberg nur noch Musik: deren Werkzeug und deren Herrscher.

Eisenberg beginnt mit Bach – seine Leidenschaft und Spezialität. 150 Zuhörer lauschen dem Präludium und Fuge in Es-Dur. Ehrwürdig-streng, ein wenig traurig klingt es – dazwischen sprudeln vereinzelt graziös-zierliche Passagen. Eisenbergs Finger scheinen die Töne zu suchen – sehr vorsichtig tupft er die Tasten – dann wieder strahlt der Bach in all seiner Erhabenheit. Dennoch scheint der Funke nicht gänzlich überzuspringen, auch nicht bei der folgenden Sonate von Carl Philipp Emanuel Bach.

Mozarts Flötenuhr-Andante entzückte

Anlässlich des Beethoven-Jahrs improvisiert er – dafür ist er berühmt – dessen „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“. Dann ein Glanzstück: Mozarts Andante für eine Flötenuhr. Behutsam bis zärtlich kitzelt Eisenberg die Töne aus den Manualen, die Füße – fürs bessere Spüren nur in Strümpfen – huschen über die Pedale. Zauberhaft.

Nach einer klanggewaltige Mendelssohn-Sonate spenden die 150 Zuhörer viel Applaus. Natürlich gibt es eine Zugabe: Kantorin Karin Baum, Organisatorin der Sommermusiken, wünscht sich eine Improvisation auf „Sollt ich meinen Gott nicht singen“.

Grandiose Zugabe

Und spätestens hier ist Matthias Eisenberg wieder ganz der alte und lässt die Orgel strahlen, wie man es von ihm kennt: monumental, frisch und verspielt, düster grollend, melancholisch klagend, samtig und ehrwürdig, barock ziseliert oder in fetter Klangfülle. Dann steht er auf, ein großer, schwerer Mann mit wirrem Haar, steht gebeugt und lächelt zum ersten Mal an diesem Abend.

Von Regine Buddeke