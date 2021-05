Neuruppin

Seine Bitte, Gnade vor Recht ergehen zu lassen, erfüllte das Gericht nicht: Die erste Große Strafkammer des Landgerichts verurteilte am Dienstag Maik P. zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Sie entsprach damit dem Antrag des Staatsanwaltes. Der Verteidiger hatte auf eine Bewährungsstrafe plädiert.

Alkohol und Drogen bestimmen sein Leben

Der Angeklagte sei jetzt 45 Jahre alt. Sein Leben sei geprägt von Alkohol und Drogen. Seine Versuche, dieser Spirale zu entkommen, seien bisher gescheitert, sagte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann.

Maik P. leide an einer sozialen Anpassungsstörung, durch die es ihm schwer falle, mit seinen Mitmenschen adäquat umzugehen. So kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Vorfällen, die den vielfach vorbestraften Angeklagten vor Gericht brachten.

So wie jetzt für Taten aus den Jahren 2016 bis 2020. Wie das Gericht feststellte, hat der Angeklagte im betrunkenen Zustand vor dem Krankenhaus in Templin randaliert, „Sieg Heil“ gerufen, Ausländer angepöbelt und sich dann mit 2,2 Promille aufs Rad gesetzt. Er beleidigte Nachbarn, bedrohte den Ex-Mann seiner Ehefrau. „Vieles liegt im Bagatellbereich“, so der Richter.

13-Jährige mit Drogen versorgt

Aus Sicht des Gerichtes die schwerwiegendste Tat war, dass er einer damals 13-Jährigen Drogen angeboten hat, die er selbst als „Teufelszeug“ beschrieb. Das Kind, so das Gericht, hatte zwar bereits Erfahrung mit Drogen, wusste aber nicht, dass es sich um eine chemische Droge handelte. Es brach zusammen und lag zwei Tage im Krankenhaus.

Ihr gab er nach Überzeugung des Gerichts auch Marihuana und Amphetamine im Grammbereich. Drogen bot er einer Minderjährigen auch an seinem neuen Wohnort Lindow an. „Es ist eine ziemlich üble Sache, auf Kinder zuzugehen und sie in seine Drogenangelegenheiten hereinzuziehen“, sagte Lechtermann.

In Lindow geriet Maik P. mit einem Mann aneinander. Den hatte der Angeklagte so lange provoziert, bis dieser aus dem Fenster seiner Wohnung sprang. Auf der Straße kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Angeklagte seinem Gegner Pfefferspray ins Gesicht sprühte.

Das Gericht ging bei allen Taten von einer verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten aus. Es hielt die verhängte Strafe für angemessen, aber auch für erforderlich. ds

Von Dagmar Simons