Lindow

Ein 14-Jähriger hat am Sonntagabend einem 11-jährigen Jungen auf einem Lindower Spielplatz zwei Tüten Gummibären abgeknöpft. Der Junge ging nach Hause und erzählte seinem Vater davon.

Der ging mit zum Spielplatz, um den 14-Jährigen zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der jugendliche Räuber gab eine Tüte Gummibärchen zurück, was mit der anderen war, ist nicht bekannt.

Es stellte sich aber heraus, dass der 14-Jährige zuvor am Bahnhof ein nicht angeschlossenes Damenfahrrad gestohlen hatte, mit dem er in einen Park ging, das er dort beschädigte und dann zurückließ. Der Junge wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Von MAZ-online