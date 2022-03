Ferienparadies am Wasser - Lindow: Bio-Landwirt will Ferienwohnungen am Vielitzsee bauen

Der Vielitzsee bei Lindow ist schon lange der Rückzugsort von Hans-Jürgen Wighardt-Krumstroh. Nach einer Musikerkarriere arbeitet er wieder als Landwirt. Am Ufer des Vielitzsees will der 55-Jährige Ferienwohnungen bauen.