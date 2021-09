Lindow: Crew sucht Komparsen für Filmdreh in Seebeck

Seebeck

Die Berliner Firmen Next Filmproduktion und Vincent Productions suchen Komparsen für Dreharbeiten in Seebeck und am Vielitzsee (beides Amt Lindow). Der deutsch-ungarische Regisseur Zoltan Paul wird für seinen Film „Überleben in Brandenburg“ von Montag, 13. September, bis Sonnabend, 9. Oktober, in Ostprignitz-Ruppin drehen. Sein Team sucht Komparsen jeglichen Alters für mehrere Szenen.

„Wir freuen uns über jeden, der dabei sein möchte“, sagt Regieassistent Ron Jäger. Die ersten Komparsen werden bereits am Freitag, 17. September, gebraucht. Das Team dreht am Abend unweit der Seebecker Kirche Szenen eines großen Dorffestes. „Mit Einbruch der Dunkelheit geht es los“, sagt Jäger.

Ort für Dreharbeiten: Aussichtspunkt zwischen Vielitz und Seebeck. Quelle: Henry Mundt

Das Filmteam sucht weitere Komparsen für Mittwoch, 22. September. Zwischen 10 und 16 Uhr sollen auf dem Seebecker Friedhof Szenen eines Begräbnisses entstehen. Wer beim Dreh dabei sein möchte, sollte deshalb möglichst im schwarzen Anzug oder in einem schwarzen Kleid kommen.

Eine Woche später – am Mittwoch, 29. September – dreht das Team am Aussichtspunkt zwischen Seebeck und Vielitz. Im Oktober sind die Filmleute dann im Seebecker Tonkegel zu Gast – für die Szenen einer Wahl. Komparsen sollten am Freitag, 1. Oktober, und am Mittwoch, 6. Oktober, möglichst zwischen 10 und 18 Uhr Zeit haben. Am zweiten Drehtag im Tonkegel sind dann auch die Stars des Films zu Gast – Adele Neuhauser und Dietrich Hollinderbäumer,

„Überleben in Brandenburg“ erzählt die Geschichte eines Mannes, der versucht, die Wahl eines rechtsnationalen Bürgermeisters zu verhindern. Zoltan Paul lebt in Seebeck. Er hat bereits in der Region gedreht.

Interessierte Komparsen melden sich bitte unter produktion.rj@web.de

Von Frauke Herweg