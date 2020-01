Lindow

Ein 45-jähriger Spaziergänger wurde am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr an einer Badestelle am Vielitzsee vom freilaufenden Dackel einer 77-Jährigen in die Wade gebissen. Der 45-Jährige wurde dabei leicht verletzt und begab sich eigenständig in die Rettungsstelle.

