Lindow

Am Samstag gegen 13:50 Uhr ereignete sich in Lindow (Mark) in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall. Der 53-jährige Fahrzeugführer eines PKW Renault bog nach rechts in die Straße nach Gühlen in Richtung Salus-Klinik ab.

Zu betrunken, um richtig zu lenken

Aufgrund seiner Alkoholisierung gelang es ihm jedoch nicht, vollständig einzulenken, sodass er in der weiteren Folge geradeaus fuhr und mit dem Verkehrszeichen kollidierte. Ein durch Polizeibeamte durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille.

Der Fahrzeugführer wurde einer Blutentnahme unterzogen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von MAZ.-online