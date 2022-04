Lindow: Mobile Wassersportschule am Gudelacksee geplant

Lindow

Am Lindower Gudelacksee soll eine mobile Wassersportschule entstehen. Läuft alles wie die Betreiber Marlene Schröter und Lucas Fioriti erhoffen, können Interessierte in diesem Sommer bei Lindow Wingsurfing oder Stand-Up-Paddling erlernen. Wer möchte, kann auch an geführten Stand-Up-Paddling-Touren teilnehmen oder mit dem Kajak aufbrechen.

Das deutsch-argentinische Paar hatte am Montagabend sein Konzept einer mobilen Wassersportschule im Lindower Tourismusausschuss vorgestellt. Wingsurfing – eine Mischung aus Kitesurfen, Windsurfen und Stand-Up-Paddling – ist eine vergleichsweise neue Sportart, bei der Surfer auf einem speziellen Board über das Wasser gleiten. Das Board hebt sich dabei aus dem Wasser.

Neben der Badeanstalt in den Gudelacksee

Die Mitglieder des Tourismusausschusses befürworteten das Konzept. Unklar war zunächst allerdings, von welcher Stelle die Wassersportler auf den See starten sollen. „Die Dampfmühle würde sich sehr gut eignen“, sagte Marlene Schröter. Die Ausschussmitglieder plädierten jedoch dafür, eine Fläche neben der Badeanstalt zu nutzen – um die empfindliche Natur an der Dampfmühle zu schützen.

Die Badeanstalt selbst sei als Einstieg nicht geeignet, sagte der Ausschussvorsitzende Hansjörg Schubach. Bei Hochbetrieb könne es für Badegäste und Wassersportschüler eng werden.

Lindow muss entscheiden

Die Stadtverordneten müssen jetzt entscheiden, ob sie dem Konzept folgen. Die Schule sei als mobiles Angebot geplant, sagte Marlene Schröter, die aus Herzberg kommt. Ein Schulgebäude ist nicht nötig.

Der Vorsitzende der Lindower Regattasegler Tony Groche bot den Betreibern Gespräche an. Die Regattasegler wollen ihr Areal am Gudelacksee weiterentwickeln – noch allerdings steht eine Gerichtsentscheidung zu der Fläche aus.

Von Frauke Herweg