Lindow

In der Lindower Kirche ist am Donnerstagabend Flüstern angesagt – der Orgelstimmer ist bei der Arbeit. Schließlich sollen am Samstag die Lindower Sommermusiken starten – coronabedingt etwas verspätet. Aber besser später als gar nicht.

Für Klaus-Peter Bensch und Sybille Seibt eine Herausforderung. Bilder aufhängen funktioniert nun einmal nicht völlig geräuschlos. Die beiden Hobby-Maler gehören zur Rheinsberger „ Malgemeinschaft am Wald“, die ab Samstag – pünktlich zu Beginn der Konzertsaison – in der Lindower Stadtkirche ihre Arbeiten zeigen.

Anzeige

Die dritte im Bunde, Karin Wegwart, ist ob ihren fortgeschrittenen Alters – sie ist 80 – nicht zum Vorbereiten mitgekommen. Sie bleibt mit Blick auf das Coronavirus lieber daheim.

Weitere MAZ+ Artikel

Klaus-Peter Bensch , Sybille Seibt und Karin Wegwart sind die „ Malgemeinschaft Am Wald“

Die Bilder, die die drei Hobbymaler in Lindow zeigen, sind alle grundverschieden. Klar, Rheinsberg-Motive finden sich jede Menge. Aber auch Bilder mit Stillleben, Landschaften, maritimen Motiven oder abstrakte Arbeiten spiegeln das langjährige Schaffen und die Experimentierfreude der drei Rheinsberger. Und offenbaren den scharfen Blick für die kleinen und großen Schönheiten dieser Welt.

Karin Wegwart malt gern Rheinsberger Ansichten. Quelle: Regine Buddeke

Der ist bei Karin Wegwart, Fotografenmeisterin im Ruhestand, schon von Berufs wegen stark ausgeprägt. Sybille Seibt, geboren in Berlin, hat dagegen schon in ihrer Jugend gern gemalt und ist auch später mit Pinsel und Farbe am Ball geblieben. Ein Kunststudium hat sie abgebrochen – stattdessen arbeitete sie seit 1995 in der Dorf Zechliner Seeklinik als leitende Therapeutin, später wechselte sie den Beruf und unterrichtet jetzt an einer Grundschule.

Sybille Seibt. Quelle: Regine Buddeke

„Ich bin froh, dass wir uns als Malgruppe gefunden haben“, sagt sie. „Die Gemeinschaft spornt an – wir motivieren und inspirieren uns gegenseitig“, bestätigt Klaus-Peter Bensch. Normalerweise – in Nicht-Corona-Zeiten – treffe man sich jeden Donnerstag zum gemeinsamen Malen, in der Straße Am See. Daher der Name der Gruppe, die sich 2005 gründete.

Ungefähr um 2000 kam Bensch – seit 1992 bei der Wasserschutzpolizei Rheinsberg tätig – per Zufall zum Malen. Er hatte zuvor allerdings schon etliche Jahre sein Talent für Federzeichnungen ausprobiert: „Ich habe erst spät zur Malerei gefunden – durch einen Volkshochschulkurs“, erzählt er. Es machte ihm Spaß, er blieb dran. Weitere Kurse folgten.

Viele Ausstellungen

Er stellte relativ rasch zum ersten Mal aus – zuerst in Fürstenberg, dann in Lindow. Seine Nachbarn wurden darauf aufmerksam, bekundeten Interesse. So wurde die „ Malgemeinschaft Am Wald“ geboren, die Bensch leitet. Inzwischen können die drei auf jede Menge Ausstellungen zurückblicken – die Lindower Kirche ist jedoch eine Premiere.

Maritimes Motiv von Klaus-Peter Bensch. Quelle: Regine Buddeke

„Wir haben in den vergangenen 15 Jahren so mancherlei ausprobiert“, sagt Klaus-Peter Bensch. Schon allein die Technik. Man habe mit Kreide begonnen, sich später an Ölbildern versucht. Inzwischen sind die drei bei Acrylmalerei gelandet. Aber auch Collagen gehören ins breite Experimentierfeld der Gruppe, die auch gemeinsam Ausstellungen oder andere Kulturveranstaltungen besuchen.

Atelier im alten Forsthaus Köpernitz fast fertig

Das alles präge: „In unserer Anfangszeit haben wir alle noch ganz brav und korrekt gemalt – inzwischen trauen wir uns, auch mal freier und lockerer zu arbeiten“, erzählt der „Chef“. Sein großes Ziel: „Ich habe vor zehn Jahren das alte Forsthaus in Köpernitz gekauft, um es zu meinem Atelier zu machen. 100 Quadratmeter – da will ich an meinem Lebensabend malen“, sagt er. Und gern auch lehren.

Er sei fast fertig mit der Sanierung, sagt er, im Herbst will er dort starten. Bis Herbst hängt auch die Schau in Lindow. Sie startet am Samstag Abend mit Beginn der Sommermusiken. Die Bilder sind natürlich verkäuflich.

Von Regine Buddeke