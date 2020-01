Deutlich mehr Einnahmen bei der Gewerbesteuer als erwartet

Lindow

Die Stadt Lindow bekommt für das zurückliegende Jahr deutlich mehr Gewerbesteuereinnahmen als erwartet. Nach Berechnungen von Kämmerin Doris Bergmann müssen Lindows Unternehmen insgesamt 610.000 Euro zahlen – das sind 160.000 Euro mehr als für 2019 geschätzt worden war.

Warum die Summe so viel höher ausfällt als angesetzt, ist auch für die Haushaltsexpertin schwer zu sagen. „Das schwankt immer“, sagt Bergmann. Konjunktur und Investitionen regionaler Firmen ließen sich kaum vorhersagen. Bergmann hatte wegen dieser Unsicherheiten die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen lieber konservativ geschätzt – und wie in den Jahren zuvor zunächst mit 450.000 Euro an Gewerbesteuereinnahmen kalkuliert.

Zunächst keine zusätzlichen Projekte

Weitere Projekte kann sich die Stadt von den Mehreinnahmen zunächst nicht leisten. Denn das Plus bei den Gewerbesteuern lässt sich nicht umgehend ausgeben. „Das Ergebnis von 2019 wirkt sich nicht auf 2020 aus“, sagt Bergmann. „Sondern erst auf das 21er-Haushaltsjahr.“

Wie viel von den zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen übrig bleiben, ist ohnehin offen. Denn Bergmann muss die Mehreinnahmen zunächst mit den Haushaltsstellen verrechnen, wo die Stadt weniger einnahm als erwartet. Zudem müssen Fehlbeträge aus den Vorjahren berücksichtigt werden. Wie viel Geld tatsächlich in die Rücklage fließen kann, zeigt sich erst nach der großen Schlussrechnung.

Knappe Finanzen

Lindows Finanzen waren lange Zeit so knapp, dass die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen musste – ein Papier, in dem Kommunen ihre Versuche zu ihrer finanziellen Konsolidierung darlegen müssen. Inzwischen ist Lindow von dieser Pflicht befreit. Für Herzberg muss Bergmann jedoch weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept erarbeiten – die gescheiterten Gewerbeparkpläne belasten die Gemeinde noch immer.

Von Frauke Herweg