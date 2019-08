Lindow

Heftige Diskussionen hat der Vorschlag des Amtes Lindow ausgelöst, dass das Amt einem noch zu gründenden Zweckverband beitreten soll, der sich künftig um die Pflege der Computertechnik, um neue Programme sowie um Aktualisierungen, sogenannte Updates, in den kommunalen Verwaltungen im Land Brandenburg kümmert.

„Wir verlieren unsere Selbstständigkeit“

„Unsere Kernkompetenz ist die Kommunalverwaltung und nicht die EDV“, hatte Amtsdirektor Danilo Lieske am Montag beim Amtsausschuss um Verständnis geworben. Demnach gibt es in anderen Bundesländern schon seit Längerem ähnliche Verbände, so dass sich nicht jede Kommune um einen Computerexperten bemühen müsse.

Zudem habe es bereits Vorgespräche sowohl mit dem Städte- und Gemeindebund Brandenburg als auch mit dem Potsdamer Innenministerium gegeben, bei denen mehr als 40 Kommunen ihr Interesse an dem Verband signalisiert hätten, sagte Lieske. Darunter auch Fehrbellin, Neustadt (Dosse) und Oranienburg.

Gleichwohl glaubten die Lindower Gert Wegner und Rainer Hollin, sich verhört zu haben. „Das geht gar nicht. Wir verlieren unsere Eigenständigkeit“, monierte Wegner.

Am meisten störte den ehemaligen Richter, dass es bei dem neuen Verband kein Vier-Augen-Prinzip geben soll – obwohl nahezu täglich Verträge über bis zu 200.000 Euro abgeschlossen werden könnten. „Es muss wenigstens zwei Mann in der Geschäftsleitung geben“, sagte Gert Wegner.

Grundkosten von 2000 Euro im Jahr

Indes kritisierte Rainer Hollin, dass sich die Stimmrechte der Mitglieder des neuen Zweckverbandes nach den Umsatzerlösen des Vorjahres richten sollen. „Wir sehen noch Redebedarf“, stimmte Dieter Fischer aus Vielitz zu und verwies allein auf die „voraussichtlichen“ Grundkosten von 2000 Euro. Der Betrag könne sich leicht erhöhen – je nachdem, wie viel Leistungen eine Kommune von dem Verband wünsche, sagte Amtsdirektor Lieske.

Die Ausschussmitglieder wollen deshalb einen Fragenkatalog erarbeiten und diesen geklärt wissen, bevor sie über den Beitritt zu dem Zweckverband, der am Kommunalen Rechenzentrum Cottbus entstehen soll, entscheiden.

„Es geht darum, dass sich die Verwaltung den künftigen Herausforderungen stellen kann“, verteidigte Danilo Lieske den Vorstoß. Das sieht Silke Kühlewind vom Städte- und Gemeindebund Brandenburg ähnlich. „Den Verwaltungen sollen die elektronischen Fachfragen nicht über den Kopf wachsen“, sagte Kühlewind, die für Digitalisierung und interkommunale Zusammenarbeit beim Gemeindebund zuständig ist.

Demnach gibt es schon seit 2014 das elektronische Personenstandsregister in Cottbus, an dem bis auf fünf alle anderen Kommunen in der Mark angeschlossen sind. Der Zweckverband soll für andere Bereiche wie Finanzen, Feuerwehr und Sitzungsdienst ähnliche Programme finden und warten, die für jede Kommune nutzbar sind.

Von Andreas Vogel