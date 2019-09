Tourismus - Stadtverordnete sprechen sich für Planetenwanderweg aus Mit Blick auf die Milchstraße: Die Lindower Stadtverordneten haben sich für den Bau eines Planetenwanderweges ausgesprochen. Noch ist allerdings unklar, wie der Weg finanziert werden soll.

Die Milchstraße ist in Lindow gut am Himmel zu sehen. Deshalb hat sich das Stadtparlament für einen Planetenwanderweg am Seeufer ausgesprochen. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa