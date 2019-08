Lindow

An heißen Tagen wie diesen tut Abkühlung not. Die Kita Lindower Kinderland will genau aus diesem Grund einen Wasserspielplatz errichten. Ein paar der Spielelemente sind schon da – einiges fehlt aber noch, obwohl der rührige Elternverein immer wieder fleißig Spendengelder akquiriert. Nun ist ein unerwarteter Geldsegen ins Haus geflattert. Hafenmeister und Jetbay-Chef Marco Holstein, Lindows Bürgermeister Udo Rönnefahrt und Kai Krieger vom Seniorenschlösschen am Rhinufer hatten einen Scheck über 500 Euro dabei, den sie am Mittwoch einer Delegation der Kita überreichten.

Die Spender Marco Holstein, Kai Krieger, Udo Rönnefahrt (v.l.) Quelle: Regine Buddeke

„Als das Telefon klingelte, um uns einzuladen, war das schon eine Überraschung“, freut sich Christine Tschuden, Geschäftsführerin des Fördervereins. Und auch Kita-Leiterin Jutta Kaiser ist die Freude über die Spende anzusehen. Die Idee hatte Marco Holstein, der das diesjährige Hafenfest organisiert hatte und einen Teil der Einnahmen spenden wollte. Und zwar für Kindereinrichtungen. 700 Euro hat er locker gemacht, Bürgermeister Udo Rönnefahrt und Kai Kriegers Unternehmen legten spontan jeweils noch 150 Euro drauf, so dass es für zwei 500-Euro-Schecks reichte. Der zweite soll an ein Kinderhospiz gehen.

Spielplatz wohl im Herbst fertig

Die Kinder singen zur Feier der Scheckübergabe ein Lied, lachen und überreichen strahlende Sonnenblumen an die drei Spender. Noch mehr bis über beide Ohren strahlen die Jungen und Mädchen indes, als Udo Rönnefahrt eine Runde Eis für alle schmeißt. An diesem heißen Tag eine willkommene Abkühlung – denn der erfrischende Wasserspielplatz wird wohl erst im Herbst fertig sein, schätzt Jutta Kaiser.

Von Regine Buddeke