Viele Akteure trafen sich zur Einweihung der LSG-Informationstafel, die in Kooperation mit dem Naturpark an der Dampfmühle am Gudelacksee in Lindow entstand. Die Poller, die die Blühwiese schützen, sind gesetzt, damit Buschwindröschen, Leberblümchen und Co. eine Chance haben. Quelle: Fotos: Henry Mundt