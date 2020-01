Lindower Feuerwehr startet zufrieden ins Jahr 2020

Lindow

Lindows Brandschützer schauen weitgehend zufrieden in das gerade gestartete Jahr 2020. Die neuen Uniformen lassen nicht mehr lange auf sich warten, die Hosen sind schon da – zu früh geliefert – und die Jacken sollen demnächst kommen, erklärt Marco Döring, neuer Chef der Lindower Feuerwehr. Er wurde bei der Jahresversammlung am Freitagabend bei der sogenannten Anhörung einstimmig als Chef angenommen, seine beiden Stellvertreter werden Benjamin Gaetke und Gerfried Krüger. Einen Wunsch hat Döring noch: Neue Helme für die Kinder. „Die alten sind 20 Jahre alt – die haben’s hinter sich“, erklärt er. Neue müssen her – das wird in diesem Jahr passieren.

Neuzuwachs bei den aktiven Mitgliedern aus den Reihen der Kinder-/Jugendwehr Quelle: Regine Buddeke

Bei der Jahresversammlung wird Bilanz gezogen: 42 Aktive gab es 2019, davon zehn Atemschutzgeräteträger. Der bisherige Chef Manfred Mewes wechselte Anfang Januar in die Alters- und Ehrenabteilung – er bekommt einen dicken Blumenstrauß und viele Danksagungen von Seiten seiner Kameraden, vom Vize-Kreisbrandmeister Ralf Leppin, vom Lindower Amtswehrführer Enrico Herwey, dem Lindower Amtsdirektor Danilo Lieske und Udo Rönnefahrt als Bürgermeister der Drei-Seen-Stadt. Ebenfalls wird Wolfram Hübner von seiner Funktion als langjähriger Chef der Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet – er bleibt jedoch weiter als Mitglied dabei.

In der Kinder- und Jugendabteilung waren 2019 17 Kids aktiv – vier von ihnen sind am Freitag feierlich in die Reihen der erwachsenen Aktiven aufgenommen worden. „Sie dürfen jetzt jeden Einsatz mitmachen und dabei lernen“, so Döring. „Am Anfang haben alle Lampenfieber, ob sie alles richtig machen“, weiß er.

Jugendwart David Venzke überreicht Nachwuchsbrandschützern Urkunden über Leistungsnachweise Quelle: Regine Buddeke

Derweil ist die Ausbildung beim Nachwuchs gut, weiß Amts-Jugendwart David Venzke zu berichten. Etliche Kids bekommen Urkunden über erbrachte Leistungsnachweise. „Bleibt dabei“, mahnt Ralf Leppin sowohl Alt als auch Jung. Wenn die Sache einmal totlaufe, sei sie schwer wieder zu beleben, mahnt er und dankt allen Lindower Brandschützern für die geleistete Arbeit und die Familien, die den Kameraden den Rücken freihalten für ihr wichtiges Ehrenamt. 2019 waren es immerhin 70 Einsätze, davon 15 Brände und 45 technische Hilfsleistungen aller Art, zu der die Lindower Brandschützer ausrückten.

Verabschiedung Wolfram Hübner vom Vorsitz der Alters/Ehrenabteilung - (r.) Marco Döring Quelle: Regine Buddeke

Was die Ausstattung betreffe, könne man, so Amtsdirektor Lieske „vorsichtig gefragt zufrieden sein.“ Vorbei die Zeiten, wo man sich wie einst in Vielitz über kaputte Stiefel unterhalten musste. Er verweist auf das nagelneue – zwar später als gedacht geliefert, aber besser als nie – Tanklöschfahrzeug, das seit Kurzem in der Lindower Wehr den Fuhrpark bereichert. Er lobt alle Ehrenamtler und bekräftigt das Bekenntnis des Amtes zur Wehr – und wünscht sich im gleichen Atemzug eine Beteiligung aller Gemeinden des Amtsbereiches an der Wehr. „Eine ist da noch nicht so aktiv, obwohl auch sie von der Feuerwehr profitiert“, mahnt er. „Und das mit den Helmen“, verspricht er, „kriegen wir in den Griff.“

Manfred Mewes wird von seinem Nachfolger Marco Döring (r.) verabschiedet Quelle: Regine Buddeke

Am Ende des offiziellen Teils, vor dem gemütlichen, bekommt Udo Rönnefahrt eine silberne Ehrennadel für 30 Jahre Engagement in der Feuerwehr – obschon seine aktive Dienstzeit schon ein wenig zurückliegt, und Marco Döring für sein Engagement und treue Verdienste die Ehrennadel in Bronze.

Von Regine Buddeke