Lindower Physiotherapie Gehrmann feiert 30 Jahre Bestehen

Lindow

Es ist ja gerade keine gute Zeit, um Firmenjubiläen zu feiern. Heidrun Gehrmann hat schon die ersten vorfristigen Gratulanten mit Blumen an der Tür gehabt. Denn es gibt nicht nur 30 Jahre Physiotherapie Gehrmann in Lindow zu feiern sondern auch den Generationswechsel an der Spitze. Bereits seit einem Jahr – fast unbemerkt, wäre da nicht das Schild am Zaun – hat Heidrun Gehrmanns Tochter Ina D’Agosto die Praxis übernommen.

„Ich bin sehr froh, dass sie mit ihrer Familie aus München zurück nach Lindow gezogen ist“, so die Seniorchefin, die am 1. März 1991 den Sprung ins kalte Wasser der Selbstständigkeit wagte und ihre eigene Praxis für Physiotherapie in Lindow gründete – als allererste ihrer Zunft im ganzen Landkreis.

Als ein Nachmieter für eine Arztpraxis gesucht wurde, sah sie Licht für ihren langgehegten Traum. „Da wurde nicht lange gefragt – zusagen und kümmern“, sagt die zupackende Frau. Sie legte los: „Mit gebrauchten Geräten und den vorhandenen Möbeln“, merkt sie an – als „Ossi“ war es direkt nach der Wende schwer, bei der Bank einen Gründerkredit zu bekommen. Das Wort Finanzierungsplan war für sie wie für viele ein Fremdwort.

Physiotherapie ist mehr als Massage und Krankengymnastik

„Wir waren so naiv – ich wusste nicht mal, was man für eine Behandlung nehmen muss. Es gab ja keine Preisliste.“ Aber es lief gut an: „Ich hatte kaum die Brötchen für die Einweihungsfeier fertig geschmiert, da lag schon der erste Patient auf der Massagebank“, sagt sie. Von Anfang an war der Terminkalender voll – das hat sich in all den Jahren nicht geändert.

Zuerst ganz allein behandelte sie die Patienten in den Bereichen Massage und Krankengymnastik. Ihr Traumberuf, sagt sie. In den Siebzigern hat sie ihn im Neuruppiner Kreiskrankenhaus erlernt. „Ich wollte gern mit Menschen arbeiten und im Bereich Sport und Bewegung“, erzählt die 65-Jährige. 1975 wechselte sie an die Sportschule Lindow und therapierte dort auch bekannte DDR-Sportler. 1982 wechselte sie erneut – zur orthopädischen Klinik Klosterheide. Alles zusammen war es gutes Rüstzeug für die Lindower Praxis.

Heidrun Gehrmann setzt auf Sportgruppen zum Fit-Bleiben - hier ein Foto aus dem Jahr 2013. Quelle: Regine Buddeke

Die hat sie nach und nach aufgestockt – technisch und personell. Zum Portfolio gesellten sich manuelle Therapie, Elektrobehandlungen, Lymphdrainage, craniosakrale Therapie, Reha- und Präventivsport. „Es war ein lebenslanges Lernen – Weiterbildung ist auch in unserer Branche wichtig.“

Eigenes Haus für die Praxis in Lindow

1996 zog sie in andere Räume – der Platzbedarf der Praxis war gewachsen. Aber auch dort wurde es irgendwann eng – Heidrun Gehrmann wagte noch einmal das Risiko und baute 2004 am Lindower Platz der Einheit ihr eigenes neues Haus für die Praxis.

Nun, mit 65, will sie kürzer treten. „Ich helfe noch aus – personell ist es gerade knapp“, sagt sie. Trotz Corona stellt die Praxis ein – Bewerber sind willkommen. Immerhin: „Meine Nachfolge ist geklärt“, sagt Heidrun Gehrmann froh. Schon als Jugendliche sei ihre Tochter Ina schon ab und an mit in der Praxis gewesen. „Mama, das was du arbeitest, will ich nie machen“, habe die 13-Jährige damals gesagt, erinnert sich die Mutter und lacht. Wie so oft kommt alles anders im Leben. „Jetzt ist sie mit Leib und Seele Physiotherapeutin.“

Nachfolge gesichert

Gestartet als neue Chefin ist die 43-Jährige direkt in den Lockdown. „Wir mussten glücklicherweise nicht schließen – aber Kurzarbeit war trotzdem angesagt“, so Heidrun Gehrmann. „Es war schon komisch für mich, als ich letzten März von Hundert auf Null heruntergefahren bin“, erinnert sich die potenzielle Ruheständlerin, die manche ihrer Patienten jahrzehntelang begleitet hat, gerade in den Sportgruppen.

„Viele erzählen ja von sich – irgendwann ist das Verhältnis schon fast familiär“, sagt Heidrun Gehrmann. Sie ist dankbar, dass ihr so viele in den 30 Jahren die Treue gehalten haben – ob Mitarbeiter oder Patienten. Und die Feier? „Ich überlege, ob wir sie einfach ein paar Wochen später nachholen“, sagt Heidrun Gehrmann.

Von Regine Buddeke