Mehr Platz für Schule und Hort

Lindow

Die Lindower Drei-Seen-Schule kann wachsen. Die Mitglieder von drei Ausschüssen sprachen sich am Montagabend im Grundsatz für einen Anbau aus. Zwei zusätzliche Räume sollen Platz schaffen und Lärmprobleme lindern.

Ob und wann der Anbau kommt, ist allerdings auch nach dem Grundsatzbeschluss offen. Mit ihrem Votum haben die Abgeordneten lediglich den Weg frei gemacht für eine weitere Planung und das Beantragen der Baugenehmigung. Die Finanzierung jedoch ist offen. „Es ist gut, eine fertige Bauplanung und eine Baugenehmigung zu haben“, sagte Amtsdirektor Danilo Lieske. Nur dann könne das Amt möglichst schnell reagieren, wenn ein passendes Förderprogramm aufgelegt werde.

Hoffen auf Fördermittel

Lieske ließ am Montag offen, ob sich Lindow den Anbau auch ohne Fördermittel leisten könne. Bildung dürfe „nicht nur eine Worthülse“ sein, sagte er. Der Vorsitzende des Bauausschusses Walter Matthesius ( CDU) hält finanzielle Hilfe für Lindow für durchaus realistisch. „Die Chancen, in den nächsten Jahren Fördermittel zu bekommen sind so groß wie selten.“

176 Kinder besuchen die Lindower Grundschule. Schulleiterin Marina Makowiak geht davon aus, dass sich die Zahl der Klassen in den kommenden Jahren von derzeit neun auf elf erhöht – weil die Schule wahrscheinlich jeweils zwei erste Klassen eröffnen kann. Schon im Herbst hatte sie die wachsende Platznot an der Schule kritisiert. Nach den Sommerferien werde die Schule einen Fachraum verlieren, weil sie ihn künftig als Klassenraum nutzen müsse, warnte sie.

Einstöckig an der Giebelseite

Die Abgeordneten votierten für einen einstöckigen Anbau, der an einer Giebelseite entstehen soll. Planer Axel Buchholz, der eine erste Anbauskizze entworfen hatte, rechnet mit Baukosten von mindestens 500.000 Euro.

Der Anbau könnte Platz schaffen für den Hort. Räume, in denen derzeit Hortkinder spielen, könnten dann wieder als Klassenräume genutzt werden. Mit einem Anbau hofft die Schule auch ein Lärmproblem zu lösen – gehen die Hortkinder durch einen eigenen Eingang in den Anbau, könnte es auf dem Schulhof leiser werden.

Pläne müssen abgestimmt werden

Ein Grundsatzbeschluss zum Anbau war auch nötig, weil der Schulhof im Sommer saniert werden soll. Eine etwa 140 Quadratmeter große Fläche für den Anbau soll jetzt von einer aufwändigen Sanierung ausgenommen werden. Die Pläne für den Anbau und den Schulhof müssten aufeinander abgestimmt werden, „um teure Baumaßnahmen später nicht zurückbauen zu müssen“, sagte Lieske.

Der Schulhof soll voraussichtlich während der Sommerferien saniert werden. Bei einer Kontrolle war vor einigen Jahren aufgefallen, dass die Schmutzwasser- und Regenwasseranlagen teilweise marode sind. „Das müssen wir in Ordnung bringen“, sagte Planer Buchholz. „Das größte Problem ist eigentlich unter der Erde.“

Neues Pflaster auf dem Hof

Die Tiefbauer werden den Hof auch neu pflastern – denn die Pflasterplatten sind an einigen Stellen weggesackt. Mit den Arbeiten wird zugleich die Treppe zum Haupteingang verschwinden, kündigte Buchholz an. Weil das Areal insgesamt aufgebaut werde, sei eine Treppe künftig nicht mehr nötig. Buchholz hat auch Kunstrasenflächen, eine neue Beleuchtung und große, überdachte Fahrradständer eingeplant. Einen neuen Spielplatz wird es allerdings nicht geben. „Das hätte den Kostenrahmen gesprengt.“

Von Frauke Herweg