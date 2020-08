Lindow

Panflöte. Da denkt man zuerst an peruanische Straßenmusiker, die wehmütige Weisen des Windes spielen, der über die rauen Anden streift. Aber das ist viel zu kurz gegriffen – die Panflöte lässt sich beileibe nicht auf „ El Condor Pasa“ reduzieren.

Wer Helmut Hauskeller an diesem alten Instrument erlebt, wird zwangsläufig überrascht sein. Am Samstag betörte er bei den Lindower Sommermusiken in der gutgefüllten Lindower Kirche – ihm zur Seite der slowakische Organist Stanislav Šurin.

Atem der Welt

Streng genommen sind Panflöte und Orgeln Schwestern – beide leben vom Spiel der einzelnen Pfeifen: Nur wird die Panflöte, die es bereits seit sechs Jahrtausenden gibt, geblasen – ist quasi eine Mundorgel und wird aus dem Atem des Spielers gespeist. Kein Wunder also, dass das Konzert Anima Mundi – der Atem der Welt – heißt: So heißt auch die gemeinsame CD der beiden Musiker, auf der Musik der Renaissance und des Barock mit modernen Stücken und alten Volksliedern auf glückvolle Art verschmilzt.

Helmut Hauskeller spielt mit Leib und Seele. Quelle: Regine Buddeke

Mit der Suite Terpsichore von Praetorius eröffnen die beiden Virtuosen. Gut gewählt: Zeustochter und Muse Terpsichore passt als eine mit Blumen bekränzte Nymphe gut zum Hirtengott Pan, der der Flöte ihren Namen gab. Es ist beeindruckend, wie Helmut Hauskeller beseelt und virtuos die Töne aus der Flöte lockt – nicht umsonst zählt er zu den bekanntesten Panflötisten des Landes. Sogar barocke Triller sind auf diesem Instrument möglich – Dank blitzartiger Bewegungen des ganzen Kopfes.

Stanislav Surin spielt nicht nur Orgel – er komponiert auch. Quelle: Regine Buddeke

Nicht weniger souverän spielt Stanislav Šurin auf: Er brilliert mit Präludien – auch von Bach – und setzt der zarten Flöte mächtig-gewaltige Klangteppiche entgegen. Der Organist komponiert indes auch selbst, wie man zu hören bekommt. Eines seiner Stücke schrieb er in memorian auf den ermordeten slowakischen Journalisten Ján Kuciak. Kein Wunder, dass nach den finalen Volksweisen aus aller Welt noch Zugaben vom ergriffenen Publikum gefordert werden.

Von Regine Buddeke