Lindower sind neugierig auf die neuen Bahnhofsbesitzer

Lindow

„Hier haben wir immer unsere Fahrkarten geholt“, sagt der eine. „Und hier war mal der Warteraum und die Gaststätte“, erzählt ein anderer. Martin Bastian, Ur-Lindower, weiß es noch genauer. „Hier hat der schöne Willi gekocht. Der war eine lokale Berühmtheit: Das Essen war erschwinglich und er ist auf alle Wünsche eingegangen“, erzählt der Senior und schwärmt von der tollen Atmosphäre. „Fast wie zuhause.“

Das war einst der Wartesaal mit Gastwirtschaft Quelle: Regine Buddeke

Väterland-Genossenschaft lädt Lindower zum Klönen am Bahnhof ein

Martin Bastian ist einer von vielen, die am vergangenen Sonntag der Einladung der neuen Besitzer des Bahnhofsgebäudes gefolgt ist. Auch am Sonntag davor kamen viele, um an der Feuerschale und bei Glühwein und Gebäck mit den Mitgliedern der „Väterland“-Genossenschaft zu plaudern, Erinnerungen auszutauschen, Ideen zur künftigen Nutzung loszuwerden und natürlich ins Innere des maroden Gebäudes zu schauen.

Vaeterland-Genossenschaft lud Lindower zum Plaudern - was soll mit dem Lindower Bahnhof geschehen? Quelle: Regine Buddeke

Stefan Astler, der am Sonntag auch den leckeren Kuchen für die Besucher gebacken hat, führt herum: Zeigt das Loch im Dach, wo es so lange hineingeregnet hat, bis die Balken morsch waren und die Zwischendecken nach unten krachten.

Die Zwischendecken sind samt der morschen Balken eingestürzt. Quelle: Regine Buddeke

Der Grund: An dieser Stelle hat es jahrelang durchs Dach geregnet. Quelle: Regine Buddeke

Er zeigt die alten Wohnungen und das Nebengebäude, für das es gerade 16.000 Euro Lotto-Fördermittel gab. Das Nebengebäude soll saniert werden. Der Weg ist frei, die Genehmigung liegt vor und auch ein behindernder Ameisenbau wurde im Sommer fachmännisch umgesetzt.

Hoffen auf die Baugenehmigung fürs Hauptgebäude

Auf die Baugenehmigung für das Hauptgebäude warte man noch. Am meisten freut es Stefan Astler und Vorstandsfrau Stella Christofolini, dass so viele Lindower kommen, von früher erzählen, alte Fotos mitbringen. Sogar die Familie des letzten Bahnhofsvorstehers ist gekommen und hatte viel zu erzählen und zu zeigen.

Die Wohnungen im Obergeschoss des Bahnhofsgebäudes sollen wieder hergerichtet werden. Quelle: Regine Buddeke

„Es gibt auch viele Ideen, was hier entstehen kann“, sagt Stefan Astler. „Eine Notunterkunft für gestrandete Radfahrer oder eine Partnervermittlung a la Clärchens Ballhaus.“ Ein Dartverein hat um ein Domizil gebeten und auch „was für Kinder“ sei gefragt.

Den Lindowern ist ihr Bahnhof nicht egal

Den Lindowern liegt ihr Bahnhof am Herzen. Zuvor muss allerdings viel getan werden – man habe schon einen Architekten an der Hand und einen Zimmermann, dazu viele Hobby-Handwerker in der Genossenschaft, sagt Astler. Und auch viele Lindower haben bereits Hilfe signalisiert.

Stefan Astler vor dem Nebengebäude – hinten ein Regionalzug und das Bahnhofsgebäude mit vielen Lindowern. Quelle: Regine Buddeke

„Wir arbeiten uns durch – ohne Millionenkredit. Es soll ja auch kein Renditeobjekt werden, sondern eine Begegnungsstelle zwischen Stadt und Land“, so Astler. „Wir sind weiter offen für Anregungen.“

Von Regine Buddeke