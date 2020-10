Lindows SCL-Seglern wird das Vereinsgelände gekündigt

Lindow

Da half auch die dringliche Bitte des einstigen SCL-Chefs Gert Wegner nichts: Im Lindower Seglerstreit ist ein Machtwort gesprochen worden. Dem alteingesessenen Segelclub, der seit 1957 in Lindow Segelsport betreibt, wird zum Ende des Jahres der Pachtvertrag über das Vereinsgelände seitens der Stadt gekündigt. Dafür votierte am vergangenen Donnerstag eine Mehrheit der Stadtverordneten.

Daran konnte auch das Schlichtungsangebot des Verbandspräsidenten der Brandenburgischer Segler, Karl-Heinz Hegenbart, ändern, der eigens nach Lindow gekommen war, um Hilfe und Mediation im verfahrenen Streit der zwei Lindower Segelvereine anzubieten.

Der Streit ums Gelände tobt seit Jahren

Vorausgegangen ist ein Jahre andauernder, erbittert geführter Streit zwischen dem SCL und den aus dessen Reihen heraus gegründeten Lindower Regattaseglern. Es ging um das Vereinsgelände, um Fläche und Hallen, und schlussendlich um die Teilung des Areals am Gudelacksee, bei der der jüngere LRS die große Halle zugeschlagen bekam, die auch der SCL weiter nutzen wollte.

SCL-Chef Rudi Mixdorf (l.) und Trainer Arik Noack. Quelle: Regine Buddeke

Gekämpft wurde mit harten Bandagen – die letzten Vorwürfe, die dem SCL gemacht wurden, waren die, dass man den Kindern des anderen Clubs den Zugang zum Wasser verwehrt hätte. Der SCL hat sich einst die Wasserrechte beim Land gesichert – sie gehören de facto nicht zum Pachtvertrag, den die Stadt Lindow mit beiden Vereinen geschlossen hat. Der SCL dementiert das: Man habe sich mit den Regattaseglern einigen wollen, schließlich bezahle man ja auch die Pacht dafür ans Land.

Umstrittener „Letter of intent“

Überhaupt habe, so bringen es Wegner und der neue SCL-Chef Rudi Mixdorf (beide Grüne) vor, ein sogenannter Letter of Intent vorgelegen, der als Lösungsangebot für friedliche Koexistenz ausgearbeitet worden war. Der SCL wirft den LRS-Seglern vor, diesen bewusst ignoriert zu haben. Auch eine vorgeschlagene Dachgesellschaft über beiden Vereinen wäre nie auch nur ansatzweise in Betracht gezogen worden.

Die Wogen kochten am Donnerstagabend einigermaßen hoch. Viele Freunde und Mitglieder des SCL saßen im Publikum und versuchten, mit Argumenten zu retten, was zu retten ist. „Aus meiner Sicht ist alles gesagt“, schob Dieter Eipel ( CDU), der im nichtöffentlichen Teil der September-Sitzung der Stadtverordneten den Antrag auf Kündigung eingebracht hatte, den eindringlichen Fragen des Lindowers Hans-Jürgen Droll einen Riegel vor. Der wollte eigentlich nur wissen: „Wieso die große Eile bei der Kündigung? Es wäre doch noch Zeit für eine Mediation gewesen?“

Einige der Lindower Regatta Segler um ihren Chef Tony Groche (v.) Quelle: privat

„Ich höre mir das nicht länger an“, knurrte Peter Hellmann ( SPD) und verließ die Sitzung. Eine runde Stunde dauerte es, allein im Programmpunkt „Einwohnerfragestunde“Rede und Gegenrede vorzubringen. Eckard Döblitz, langjähriges SCL-Mitglied aber nunmehr ausgetreten, fragt, wann die Anzeige wegen schweren Diebstahls und Hausfriedensbruchs gegen ihn zurückgezogen werde. Begriffe wie Kinkerlitzchen, Erpressung, Beleidigung und Totschlagargument befeuern die Debatte.

Fairness eingeworben

„Unsere Lösungsvorschläge werden ignoriert“, klagt SCL-Segler Arik Noack. Die Lindowerin Heidi Harth richtet ihre Worte an beide Vereine: „Von Sportlern erwarte ich, dass ihr euch zusammensetzt, redet und eine Lösung findet. Man kann es nicht mehr mit anhören – mir fehlen die Worte.“

Am Ende wird abgestimmt. Zehn Stadtverordnete votieren für die Kündigung des Pachtvertrags mit dem SCL – bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung. Für den Verein könnte dies das Ende bedeuten.

Von Regine Buddeke