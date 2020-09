Linedancer treffen sich auf der Mustang-Ranch Schönberg zum Tanz

Schönberg

Klar: Wenn man als Paar in einem Haushalt lebt, darf man sich beim Tanzen auch um die Taille fassen. Für alle anderen gelten die Abstandsregeln. Das ist beim Linedance aber kein Problem, weil man die meisten Tänze eh im Alleingang tanzt und sich in Reihen hintereinander formiert.

Country-Western-Abend: Auf Abstand tanzt man beim Linedance sowieso. Quelle: Regine Buddeke

„Wir haben extra im vorgegebenen Abstand Punkte auf der Tanzfläche markiert“, erklärt Gastgeber Reno Juran, der froh ist, dass er in diesem vertrackten Jahr wenigstens eines von zwei Linedance-Wochenenden durchziehen kann. Noch zwei Wochen vorher hat er alle Details mit dem Gesundheitsamt geklärt.

Reno Juran. Quelle: Regine Buddeke

Und ganz so viele Gäste, wie er normalerweise hat, sind es in diesem Jahr auch nicht. Dennoch: DJ und Tanzcoach WestCo hat genügend Tanzvolk auf der Punkte-Fläche, denen er tagsüber bei den Workshops neue Tänze und Schrittfolgen beibringen kann.

Die werden am Abend gleich gefestigt: Am Freitagabend ist„normale“ Linedance-Party. Am Samstag dann das traditionelle Country-und-Western-Fest. Da kommt der Sheriff im langen Mantel, die Cow-Girls in sexy Röcken überm Petticoat oder aber rustikal-anpackend wie die Cowboys in Karohemd, Fransenweste und Co. Cowboystiefel sind ein Muss für die Allermeisten, der passende Hut auch.

Gut gelaunte Tänzer. Quelle: Regine Buddeke

Das ist schön anzusehen – und Spaß macht es den Tänzern auch: Überall frohe Gesichter. Und wenn der Schritt nicht klappt, ist es auch kein Ding. Hauptsache endlich wieder tanzen. Das sagt nicht nur Heike Swillus, die schon seit 15 Jahren begeisterte Linedancerin ist.

Kostümierung ist nicht Pflicht – die meisten tun es aber gern. Quelle: Regine Buddeke

„Ich habe in der Coronazeit so viel vergessen“, seufzt sie. „Man muss ja regelmäßig üben, sonst vergisst man die Schrittfolgen wieder.“ Bei rund 4000 verschiedenen Tänzen leuchtet das ein. Sie taste sich jetzt langsam wieder ran, erzählt die Brieselangerin, die damals mit dem Linedance begann, weil man es ohne Partner tanzen kann. Es sei das erste Event in diesem Jahr für sie. Warum Schönberg?

„Es ist so ein kleines familiäres Fest“, schwärmt sie. Und überhaupt – die Lokation: „Das ist alles so liebevoll gemacht. So tolle Details. Ich musste vor dem Tanzen erst mal fotografieren.“

Little Rainbow Quelle: Regine Buddeke

Auf der Bühne hat inzwischen das Duo „Little Rainbow“ Aufstellung genommen. Livemusik gehört zum Country-und-Western-Fest dazu. Und schon heißt es wieder: Auf die Punkte, fertig, los.

Von Regine Buddeke