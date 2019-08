Schönbirken

In der Mitte der einstigen Seefläche wachsen Rohrkolben dicht an dicht, an den Rändern sprießt Gras. Nach einem weiteren heißen Sommer ist der Magistratssee bei Schönbirken komplett ausgetrocknet. Um ein endgültiges Verlanden des Gewässers zu verhindern, hat der Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz...