Lindow

„Es soll schön sein.“ So heißt das neueste Buch von Jörg Reinhardt, seines Zeichens Dichter und Texter, Sänger und Gitarrist. „Es soll schön sein“ – eigentlich ein Liebesgedicht – steht gleichermaßen als Maxime: Jörg Reinhardt, seit drei Jahren nun schon Wahl-Lindower, möchte sich einbringen in seiner neuen Heimat und sie ein Stück weit nach vorn bringen.

Anfang des Jahres hatte er eine Idee und setzte sich mit der Lindower Tourismus-Chefin Stephanie Schaefer und Tourist-Info-Urgestein Petra Steffen zusammen ins Boot – erklärtes Ziel: Gründung einer Kulturinitiative. Der Hintergrund: Um den Status als staatlich anerkannter Erholungsort zu behalten, kann die Drei-Seen-Stadt sich nicht allein auf ihrem Alleinstellungsmerkmal ausruhen. Die Gäste brauchen mehr als nur dreierlei Wasser.

Alles in allem scheint die Idee, die Lindower in solch einer Initiative zu versammeln, auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Auch wenn die Gründungsveranstaltung bislang aus pandemischen Gründen verschoben werden musste, gibt es bereits rund 30 Menschen, die ihre Teilnahme bekundet haben.

Kultur für Lindow im Fokus

Reinhardt, der per Postwurf-Rundschreiben geworben hat, ist selbst etwas überrascht. „Damit habe ich nicht gerechnet – aber es ist großartig.“ Kultur sei etwas, was die Stadt gut brauchen könne. „In Lindow gibt es Potenzial und Platz – Waldbühne, Freilichtbühne am Kloster.“ Sein Eindruck: „Die Leute haben sich mit dem Status quo abgefunden. Immer wieder höre ich: Ändert sich ja doch nichts.“

Damit gibt sich der Macher Reinhardt nicht ab. Denn was er auch oft hörte: „Ja, wir möchten mehr.“ 2020 habe eine beauftragte Agentur ein Papier zur Stadtentwicklung erstellen sollen. Der hehre Name: „Vision 2030“. „Es gab ein paar unsägliche Workshops“, sagt er. Und ein paar Vorschläge in puncto Kultur. Nichts, was ihn überzeugt hätte: „Wenn man alles scheut, was Arbeit macht, weiß ich, wie Lindow 2030 aussieht. Genau wie 2020.“ Für Jörg Reinhardt ein No go – er war schon immer ein Macher.

Wie hat es den Bühnen- und Großstadtmenschen – groß, hager, lässig gekleidet, mit Dreitagebart, Sonnenbrille und einem nonchalant im Ohr baumelnden Gitarren-Ohrring – ins beschaulich-provinzielle Lindow verschlagen? „Wir kennen Lindow schon lange – meine Frau hat damals einen Platz gesucht, wo wir meinen 50. Geburtstag feiern können.“ Das ist inzwischen 16 Jahre her – seitdem sind beide Lindow-Freunde, 2017 sind sie Neu-Lindower geworden.

Raus aus Berlin – Lindow lockte seit Jahren

„Ich wollte schon lange weg aus Berlin – es wird immer größer, hektischer, teurer, kälter“, sagt er. Bei ebay war eine Wohnung in Lindow annonciert. „Wir hin, es war ein goldener Herbsttag. Hinterm Sportplatz im Wald – ich musste an Rosamunde Pilcher denken“, sagt der Lyriker und lacht. Es war Liebe auf den ersten Blick. „Ich hab zu meiner Frau gesagt: Bloß raus, sonst gewöhn ich mich daran. Und dann haben wir echt den Zuschlag gekriegt. Seitdem spiel ich kein Lotto mehr.“

Lotto hat er immer gespielt – Lebenslotto. Es begann mit sechs, als sein Grundschul-Chorleiter ihn entdeckte. Jörg Reinhardt sang, lernte Gitarre. Spielte in Bands und als Solist. Irgendwann textete und komponierte er seine eigenen Songs. Studiert hat er das nicht: „Eigentlich wollte ich Psychologie studieren. Aber mit dem schlechtesten Abi-Durchschnitt dieses Jahrgangs in Berlin war doch mit einer längeren Wartezeit zu rechnen“, sagt er und grient.

„Ich habe als Überbrückung Versicherungskaufmann in Berlin gelernt – in Rekordzeit.“ Außerdem tourte er musikalisch umher – oft war er in England – die Musikszene dort war so herrlich ungezwungen.

Diplomarbeit verkauft

Irgendwann war er dann dran mit Psychologie. „Es braucht Zeit und Hingabe – ich habe das sehr ernsthaft gemacht.“ Und zwischendurch gejobbt - etwa beim Jugendnotdienst. „Das hat mir Spaß gemacht – und man hat mir eine freie Planstelle zugesagt.“ Pustekuchen. „Ich war so sauer, dass ich alles hingeschmissen habe – sechs Wochen vor der mündlichen Prüfung.“

Die fix und fertige Diplomarbeit hat er verkauft. Erfolgreich für beide Seiten: „Der Käufer hat bestanden. Die Arbeit wurde auch veröffentlicht. Und der Preis war okay.“

Jörg Reinhardt war immer wieder als Profimusiker unterwegs – als Folkrocker und Liedermacher. In der Westberliner Club-Urgestein-Szene konnte er sich viel abgucken. Von 1977 bis 1981 war er mit der Band Narnia unterwegs. „Waschechter Folkrock im Stil von Crosby, Stills and Nash. Dreistimmig, drei Gitarren, drei Schreiber. Wir haben unseren eigenen Mist gesungen.“

Bei drei Alphatieren kam es, wie es kommen musste: „Wir haben uns komplett zerstritten.“ Obwohl Konstantin Wecker die Karriere der Band – als Juror für ein Festival – gerade angeschoben hatte. „Wir hatten ihm den Erfolg zu verdanken.“

In England Musik-Größen getroffen

Dann sollte die erste Platte folgen: „Da wurde dann an den Texten rumgemäkelt, das wäre zu politisch. Obwohl wir auch Romantik und Pop gemacht, Keates und Yates vertont haben.“ Die Gruppe zerbrach, bevor das Album im Kasten war.

Reinhardt zog es einmal mehr nach England, er hatte wunderbare Begegnungen mit Musikern wie Ray Davies von den Kinks oder Richard Thompson: „Ein großer Singer und Songwriter und einer der besten Gitarristen der Welt“, schwärmt Reinhardt. In England habe er alles übers Musikgeschäft gelernt.

In Deutschland traf er auf Fritz Rau. „Er war der Organisator des Festivals, wo ich mit Narnia gespielt habe: Einer der größten Konzertveranstalter – der hat sie alle gehabt“: Rolling Stones, Jimi Hendrix, Tina Turner, Michael Jackson, Bob Dylan, Ella Fitzgerald, The Doors, Frank Zappa, David Bowie, Queen, Prince, ABBA ... und noch viele mehr. „In den drei Tagen hatte ich einen Crash-Kurs übers Musikgeschäft.“

Ein halbes Jahr Lohnarbeit – ein halbes Jahr eigene Projekte

Nach der Trennung von Narnia hat er mit allen möglichen Bands gespielt: „Immer ein halbes Jahr Lohnarbeit, auch als Studiomusiker, damit ich die andere Hälfte des Jahres meins machen kann.“ Nach einem Jahrzehnt war er ausgebrannt: Touren, Konzerte, Hotels, Alkohol, Drogen, Partys. „Als ich abends nicht mehr wusste, wo ich gerade bin, war Schluss.

Texte hat er schon immer geschrieben: „Die waren immer zuerst da – die Musik war nur Beiwerk.“ Jörg Reinhardt nimmt seine Umwelt wahr und verarbeitet sie zu kleinen Miniaturen. Sein Schlagzeuger, dem er ein paar Texte gezeigt hat, habe gesagt: „Mann, mach ein Buch draus.“ Reinhardt suchte sich einen Drucker. Ging auf Lesereise. Er hat eine schöne Stimme.

„Die Leute kamen gern, die wussten, dass man bei mir nicht einschläft.“ Er hat den Ehrgeiz, Orten und Menschen stimmlich ein Gesicht zu geben – und ein Gefühl. „Man kann Wind, der in Blättern rauscht, lesen.“ Das sei wie Schauspielerei. Jede Lesung probt er mindestens einmal vorher durch. Ein Wort wie „transzendental“ muss geübt sein, sagt er und lacht.

Feldtagebücher auf den vielen Reisen

Jörg Reinhardt und seine Frau kennen sich seit 1993. „Ich habe ihr damals gesagt: Such dir wen Beständigen, nicht so‘n Rumtreiber wie mich. Hat sie gemacht. Erst nach fünf Jahren haben wir dann einen Anfang gewagt. Es lief gut. Und ich habe mit 52 etwas gemacht, was ich dachte, nie zu tun: Ich habe geheiratet“, sagt er und lacht. Beide sind viel gereist. Reinhardt schrieb Feldtagebücher über die Reisen aber auch weiter Gedichte und in Lyrik gegossenen Alltag. Viele Bücher sind es inzwischen.

„Der Privatier“ etwa – der hat nichts mit der Versicherungslehre zu tun. „Eine bitterböse Geschichte – inspiriert vom Bundespräsidenten Wulff“, sagt er und grient schon wieder. Oder die nicht minder spitzzüngige Satire darüber, auf der eigenen „Erdbestattung“ Zaungast von unten zu sein.

Nächste Lesung im Lindower Spinn-Café

Seine nächste Lesung soll im Lindower Spinncafé stattfinden – sie ist schon ausverkauft. Er plant eine Wiederholung. Nicht gerade eine große Location für ein Bühnenurgestein wie ihn. „London war toll, als ich jung war. Nun ist Lindow mein Zuhause geworden.“ An die Ruhe musste er sich erst gewöhnen. Auch daran, dass die Leute einander wie selbstverständlich grüßen. Auch die Menschen, die jetzt mit ihm gemeinsam mehr Kultur in Lindow etablieren wollen. Wie gesagt: Es soll schön sein.

Von Regine Buddeke