Musikscheune Vielitz schließt und verabschiedet sich mit vier Konzerten

Geplant war viel für die 20. und letzte Saison der Musikscheune Vielitz. Ende März musste Betreiber Reinhard Hagen – infolge der Coronapandemie – schweren Herzens fast alle Konzerte absagen. Nun finden Dank der gelockerten Coronaregeln doch einige statt.

Embrassment

Fetten Sound liefert am 12. Juli Embrassment – ein Blechbläser-Quintett aus Leipzig, das in seinem Programm „Bühnenfieber“ den Bogen von Rossini zu lateinamerikanischer Musik, über die „Blue Bells of Scotland“ bis zu Fritz Kreisler spannen will – aber auch Bernsteins West-SideStory und Irving Berlins Ragtime-Hits nicht auslässt und Schostakowitsch als Kontrast dagegensetzt. Ein Jazz-Medley, ein weiteres aus den Golden Twenties sowie ein Tango-Abriss runden den Genre-Crossover ab, getoppt vom finalen „Saints Hallelujah“ als Sahnehäubchen – man darf wahrlich gespannt sein auf dieses Konzert.

Uli Masuth

„Mein Leben als Ich“ heißt das Programm von Uli Masuth – der Mann mit den drei „K“ ist Komponist, Kabarettist und Klavierist, wie er es nennt. Er fragt sich und die Zuschauer am 23. August: „Was ist los in einer Zeit, in der sich die Menschen immer häufiger selbst fotografieren?“ Er versucht darauf Antworten zu finden – als kritischer Beobachter, bissiger Formulierer und Meister des rabenschwarzen Humors, der gern auch die Schwächen des Gutmenschentums bloßlegt und gewaltig gegen den Strich bürstet.

Divertimento Vocale Berlin

Ein allerletztes Mal wird am 6. September das Divertimento Vocale Berlin in Vielitz auftreten. Ob Schlager der 20er und 30er Jahre, jiddische Lieder und Songs jüdischer Komponisten, deutsche Volkslieder und klassische Lieder: Das achtköpfige Ensemble singt sich immer in die Herzen – schon wegen der ausgefeilt virtuosen Arrangements aus der Feder des verstorbenen Ensemblemitglieds Niels Köpcke. Seine sängerischen Mitstreiter sind nicht zuletzt auch wegen der charmant-verspielten aber auch witzig-frechen Vortragsweise beliebt.

Liedermacher Ben Sands

„Chocolate – Glück zum Hören“ heißt das Programm von Ben Sands: Frei nach dem Spruch „Schokolade ist Glück, das man essen kann“ setzt der Troubadour von der grünen Insel seine Version zum Hören dagegen: Ein Abend mit der warmen Stimme und Musik von Ben Sands ist wie Schokolade für die Seele.

Ungezwungen und authentisch begeistert der irische Singer und Songwriter seit Jahrzehnten seine Zuhörer mit sanften Melodien und ergreifenden Geschichten. Mit seinem neuen Album „Chocolate“ und dem gleichnamigen Song trifft Ben Sands einmal mehr direkt ins Herz. Mit seinem gewohnt humorvollen Blick auf die Welt und der Kraft der irischen Folkmusiktradition nimmt er sein Publikum erneut auf eine zauberhafte Reise durch das Leben und die Liebe mit – zum Dahinschmelzen.

