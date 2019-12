Nasser Weihnachtsmarkt in Lindow

Die Feuerwehren in den Ämtern Lindow und Temnitz sowie in der Gemeinde Heiligengrabe werden frühestens 2021 vom Landkreis finanziell beim Kauf neuer Technik unterstützt. Die Abgeordneten wollen das Thema zunächst im Wirtschaftsausschuss beraten, hieß es am Donnerstag beim Kreistag in Neuruppin.