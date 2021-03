Lindow

Staatlich anerkannter Erholungsort. Diesen Titel behalten zu dürfen, haben sich die Lindower auf die Fahnen geschrieben. Ein neues Tourismuskonzept ist geschrieben. Es beinhaltet auch die Verbesserung und Erweiterung der touristischen Angebote, um den Urlaubern die Region schmackhaft zu machen.

Eines dieser Angebote könnte ein Erlebnispfad rund um den Wutzsee sein – erste Ideen eines Planetenwanderweges wurden inzwischen verworfen. Drei Studenten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE) haben sich des Projektes angenommen und einen Plan für einen solchen Erlebnispfad erarbeitet. Diesen stellten sie am Montag per Videokonferenzschaltung dem im Bürgerhaus tagenden Tourismusausschuss und einigen interessierten Lindowern – einige präsent, andere online zugeschaltet – vor.

Wutzsee bietet viel Potenzial und einen vorhandenen Rundweg

Linda Willim, Ildiko Wendt und Martin Stapper aus dem Studiengang „Nachhaltiges Tourismusmanagement“ wechseln sich in der live moderierten Bildschirm-Präsentation ab und erklären erst einmal den Denkansatz: Es soll vorrangig um Gesundheit gehen. Nachhaltig soll ein solcher Weg sein. Das Potenzial der Natur berücksichtigen und Raum für Bewegung, aber auch Entspannung bieten.

„Im Einklang mit der Natur“ – so der vorläufige Arbeitstitel des Rundwanderweges, für den die Studenten in einer Machbarkeitsstudie natürlich auch Wasserqualität und Infrastruktur, Parkmöglichkeiten und die „Mitbewerber“ – also andere Erlebnispfade in der Mark – geprüft hätten.

Da es am Wutzsee bereits einen durch die Stadt instandgehaltenen Rundwanderweg gibt, der quasi als Grundlage weiterentwickelt und mit Angeboten bereichert werden kann, ist die Wahl auch auf den Wutzsee gefallen – Vielitz- und Gudelacksee hätten diesen Vorteil nicht.

Am Weg gibt es sowohl Rastplätze als auch Parkmöglichkeiten – außerdem schlängelt er sich meist nur eine Handbreit neben dem Wasser entlang und lädt so auch zum Bad ein. Außerdem ist die Länge des Weges mit knapp acht Kilometern moderat und so die Abstände zwischen den einzelnen Stationen nicht zu lang.

Waldbaden, Trimm-Dich-Geräte, Hängematten, Infotafeln

Die sollen sehr unterschiedlich sein – damit unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden: die Sportbegeisterten, die qualitätsbewussten Entschleuniger, Tagestouristen, Familien, Einheimische und Gäste des Sport- und Bildungszentrums. So wird es Stationen für das immer beliebter werdende Waldbaden geben, weiterhin zwei Punkte zum Entspannen oder Meditieren – einen mit Hängematte am Hexentanzplatz und einen mit Liegen.

Ein Barfuß-Pfad ist für die Sinne und die Bodenhaftung eingeplant, es wird aber auch Trimm-Dich-Geräte zum ordentlich Auspowern geben. Eine Station für Atemübungen und Augentraining sowie eine Station mit Mandalas aus Naturmaterialien und ein Waldxylophon sollen die Sinne schärfen.

Geschätzte Gesamtkosten: rund 80.000 Euro

Auch die bereits am Wutzsee vorhandene Kneippstation soll einbezogen werden – und gleichzeitig verbessert werden, denn der Zustand ist nicht mehr der beste. Auch am Garten des Buches führt der Rundweg vorbei und kann integriert werden.

Außerdem sind vier Infotafeln geplant: zur Schellente, zur Robinie, zum Wutzsee und zum Luch, durch das der Weg auch führt. Als Einstieg in den Erlebnispfad ist die Nonnenskulptur an der Mühle geplant. Aber auch am Sport- und Bildungszentrum oder anderen Stellen ist der Start möglich.

Auch über die Finanzierung haben sich die Studenten Gedanken gemacht: Das Projekt sei mithilfe von Fördermitteln gut zu stemmen, so das Fazit. Insgesamt haben die Planer eine Summe von knapp 80.000 Euro angesetzt: 62 Prozent davon kosten die Stationen, der Rest ist für Feinkonzept, Beschilderung und Infotafeln.

Bei den Anwesenden kam das Konzept gut an: „Ne dolle Sache – würde gut nach Lindow passen“, sagt ein Lindower. Und Hansjörg Schubach, Vorsitzender des Tourismus-Ausschusses, resümiert: „Ich find’s gut. Aber in Gänze derzeit schwer umzusetzen. Aber man kann zumindest anfangen.“ Stephanie Schaefer, Chefin der Lindower Tourist-Information, sieht das ebenso: „Wir müssen es umsetzen. Und wir haben ja Partner: das Sport- und Bildungszentrum, die Salusklinik, den Naturpark Stechlin.“

