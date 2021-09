Lindow

Das Areal an der Dampfmühle soll für die Stadt Lindow erhalten bleiben. Die Stadtverordneten sprachen sich am Donnerstagabend in einem Grundsatzbeschluss dafür aus, das Gelände am Nordufer des Gudelacksees weder zu verkaufen noch zu bebauen. Ein früherer Beschluss aus dem Jahr 2012, der eine Bebauung ermöglicht hätte, ist damit aufgehoben.

Stattdessen soll das Areal geschützt und für den naturnahen Tourismus entwickelt werden. Ein am Donnerstag beschlossener Maßnahmenkatalog sieht vor, dort standortgerechte Gehölze anzupflanzen, Fahrradstellplätze einzurichten und eine Toilette aufzustellen.

Wiesen an der Dampfmühle. Quelle: Regine Buddeke

Spezieller Schutz auch für die Blühwiesen, die seit Längerem von einer Bürgerinitiative gepflegt werden. Holzstämme entlang der Fahrspur sollen künftig verhindern, dass die Wiesen überfahren werden. „Derzeit sieht es dort aus wie auf dem Truppenübungsplatz“, kritisierte ein Vertreter der Bürgerinitiative.

Mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen reagieren die Stadtverordneten auch auf Forschungsergebnisse der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Im Projekt „Nutzungs- und Interessenkonflikte am Gudelacksee“ hatten Studenten Schäden beschrieben, die das Landschaftsschutzgebiet Dampfmühle zuletzt erlitten hatte.

Zu wenig Schutz an Lindows Dampfmühle

So hatten offenbar Anwohner Wege über die Wiese zum See angelegt, um Boote slippen zu können. Immer wieder war Schilf weggeschnitten worden.

Bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Wasserbehörde war zudem aufgefallen, dass an der Dampfmühle mehrere illegale Liegeplätze entstanden sind. Die Stadtverordneten sprachen sich dafür aus, sie durch einen Gemeinschaftssteg für zehn bis zwölf kleine Boote zu ersetzen.

Hansjörg Schubach, Vorsitzender des Lindower Tourismusausschusses, spricht sich für eine Entwicklung des naturnahen Tourismus an der Dampfmühle aus. Im Sommer waren bereits erste Sitzgruppen aufgestellt worden. Quelle: Regine Buddeke

Das Amt soll dafür zunächst Kostenvoranschläge einholen. Um den naturnahen Charakter des Dampfmühle zu erhalten, sind am Nordufer des Gudelacksee ausschließlich Liegeplätze für Boote ohne Motor oder mit einem E-Antrieb geplant.

Offenes Problem: In dem studentischen Projekt war auch herausgekommen, dass sich die Wasserqualität des Gudelacksees zuletzt stark verschlechtert hatte. Noch allerdings, so heißt es in dem Beschlusspapier zur Dampfmühle, werde zu wenig dafür getan, um Nährstoffeinträge zu verringern.

Von Frauke Herweg