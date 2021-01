Naturpark Stechlin-Ruppiner Land: Mehr Qualität auf Wanderwegen

Flecken Zechlin/Köpernitz

Er soll ein Musterbeispiel für künftige Wanderwege im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land werden – der Wummsee-Rundwanderweg nordöstlich von Flecken Zechlin. Als erster Wanderweg im Naturpark könnte die Seenrunde in diesem Jahr das Zertifikat „Wanderbares Deutschland“ erhalten – rechtzeitig zum 20-jährigen Bestehen des Naturparks.

Die Wummsee-Runde ist schon lange ein beliebtes Wanderziel. Doch waren Schilder und Infrastruktur zuletzt marode. Wanderexperte Olaf Wolff hat den Weg in den vergangenen Monaten überarbeitet und die Streckenführung leicht verändert. Wer möchte, kann auf der weitgehend neu beschilderten Route zu einer fast zehn Kilometer langen Runde um die beiden Wummseen aufbrechen – und zwei weitere Kilometer um den Kapellensee anschließen.

Schilder am Wummsee-Rundwanderweg. Quelle: Henry Mundt

Das Beispiel Wummsee soll Schule machen. Viele Wanderwege im Naturpark seien durch Witterungseinflüsse, Zerstörungen und mangelnde Pflege in einem „sehr schlechten Zustand“, bedauert Wolff. „Sie sind nicht mehr einladend.“

In den kommenden Jahren sollen die Wanderwege deshalb überarbeitet werden. „Wir wollen Qualität statt Quantität“, so der Sprecher des Landesumweltamtes Thomas Frey.

Masterplan Wandern

Welche Wege eine zeitgemäße Infrastruktur bekommen, soll der so genannte „Masterplan Wandern“ festlegen, in dem die vorhandenen Wanderwege zunächst erfasst und bewertet werden. Der Landkreis will dazu eine eigene Stelle einrichten – so war es zumindest Ende vergangenen Jahres den Kreistagsabgeordneten angekündigt worden.

Aus Sicht der Naturparkverwaltung wäre etwa eine Überarbeitung der Wanderwege um den Stechlinsee und den Dagowsee in Oberhavel notwendig. Beide Wege sind beliebt – doch auch ihre Infrastruktur ist nicht mehr zeitgemäß.

Kulturgutshaus Köpernitz – hier ein Bild von 2019. Quelle: Regine Buddeke

Zugleich könnte auch ein neuer Wanderweg entstehen. Naturparkleiter Mario Schrumpf kann sich vorstellen eine Idee des Kulturgutshauses Köpernitz aufzugreifen – und einen Weg vom Kulturgutshaus bis zum Possluch zu entwickeln. Der Weg knüpfe an eine spannende Geschichte an, sagt Schrumpf – Alexander von Humboldts Forschungsbesuch im Torfstich bei Köpernitz.

1792 war der damals erst 22-jährige Alexander von Humboldt nach Rheinsberg gereist, um dort die Steingutproduktion zu untersuchen. Der junge Bergassessor machte auch einen Abstecher nach Köpernitz und begutachtete dort den prinzlichen Torfstich. Eine historische Begebenheit, die den Wanderweg für Ausflügler spannend machen könnte.

Alexander von Humboldt machte 1792 einen Abstecher nach Köpernitz – das würdigte der Förderverein 2019 mit zwei Veranstaltungen. Quelle: Peter Lenz

Im Herbst hat Wolff den Weg im Auftrag des Naturparks untersucht. „Es ist eine unheimlich abwechslungsreiche Strecke“, sagt er. Der Weg böte schöne Ausblicke auf Wiesenlandschaften, den historischen Friedhof, die Köpernitzer Mühle und ein Moor.

Als qualifizierter Bestandserfasser des Deutschen Wanderverbandes weiß Wolff genau, welche Kriterien ein Weg erfüllen muss, um den Ansprüchen an zeitgemäße Wege zu erfüllen. „Die Strecke hat ein Riesenpotenzial“, sagt er. „Man hat extreme Wechsel und man geht auf unterschiedlichen Untergründen.“

Ursprünglich hatte der Förderverein des Kulturgutshauses Köpernitz den Weg entwickeln wollen. „Doch wir konnten das personell nicht stemmen“, sagt Vereinschef Bernd Donner. Auch er ist begeistert von der Strecke. Anlässlich des 250. Geburtstages Alexander von Humboldts hatte sein Verein bereits 2019 zu einer Wanderung zum ehemaligen prinzlichen Torfstich geladen.

Von Frauke Herweg