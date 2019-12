Neues Vertragsmodell für umkämpftes Seglergelände

Lindow

Nach jahrelangen Querelen um das Vereinsgelände am Gudelacksee soll ein neues Vertragsmodell den Streit zwischen den Lindower Regattaseglern (LRS) und dem Lindower Segel-Club (SCL) befrieden. Das Modell sieht vor, dass beide Vereine eigenständige Pachtverträge und eigene Bereiche auf dem Gelände erhalten. Einen entsprechenden Vertragsentwurf hatten die Stadtverordneten am Donnerstagabend mit zehn Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen befürwortet.

Ob der Vertrag tatsächlich das Verhältnis der beiden Vereine entspannt, wird sich zeigen. Aus Sicht des SCL hat das neue Modell einen entscheidenden Nachteil: Anders als bisher soll die große Halle an die Regattasegler verpachtet werden. Zwar soll der SCL seine Boote in diesem Winter dort stehen lassen können und die Halle später für aktiv an Wettbewerben teilnehmende Boote nutzen können. Der SCL befürchtet dennoch Platzprobleme.

Kritiker befürchten noch mehr Streit

„Die Teilung des Geländes hat weder für die Regattasegler noch für den SCL Vorteile“, kritisierte Gert Wegner (Grüne). Zu befürchten sei vielmehr, dass das Verhältnis zwischen den Vereinen endgültig ruiniert werde. „Eine Teilung schafft böses Blut.“

Die Grünen hatten sich mit ihrem Antrag, eine Dachgesellschaft zu gründen, nicht durchsetzen können. Eine solche Gesellschaft hätte die Nutzung des Geländes regeln und zugleich die Versöhnung der Vereine befördern sollen. „Der Vorteil für die Stadt ist, dass die Streitigkeiten von der Dachgesellschaft gelöst werden müssen“, sagte Wegner.

Die Mehrheit der Stadtverordneten hatten offenbar kein Vertrauen in diese Lösung. „Die Vereine haben sich in den vergangenen Jahre schon nicht geeinigt“, sagte Hansjörg Schubach ( CDU). Zu hoffen sei vielmehr, dass sich mit dem neuen Vertragsmodell mit zwei eigenständigen Vertragspartnern die Situation am Gudelacksee endlich beruhige. Bisher war der SCL Hauptpächter des Geländes.

Von Frauke Herweg