Nussknacker-Service neu in Herzberg

Herzberg

Der Herbst hält Einzug und damit die Erntezeit. Für die Walnüsse kam der Regen nun gerade recht, die Schalen platzen auf, und die Nüsse fallen vom Baum. Bis Ende Oktober erstreckt sich die Erntezeit.

Vivian Böllersen ist nun in verschieden Gärten unterwegs, um Walnüsse zu sammeln. „Viele Baumbesitzer wissen gar nicht so recht, wohin mit den Nüssen. Die bleiben liegen, werden an Schweine verfüttert oder landen im Ofen“, sagt sie.

Kontakt geknüpft zu Walnussbauern in ganz Europa

Mittlerweile hat sie zu vielen Walnussbauern in ganz Europa Kontakte geknüpft. Die Bäume auf ihren eigenen Plantagen, die sie vor fünf Jahren auf den Luchwiesen bei Velten gepflanzt hat, tragen noch nicht so recht. Bis sie den richtigen Ertrag bringen, vergehen bis zu acht Jahre.

Bereits als Studentin hatte sich Vivian Böllersen Gedanken darüber gemacht, warum die Brandenburger Nüsse aus Kalifornien, China und Frankreich konsumieren, wenn die Bäume doch auch in der hiesigen Region wachsen.

Renaissance des Anbaus in Brandenburg

Doch noch kam in Brandenburg niemand so recht auf die Idee, Walnüsse anzubauen. Sie will nun dazu beitragen, dass der Walnussbaum in unseren Breiten eine Renaissance erfährt. Bereits ein Jahr nach ihrem Studienabschluss hat sie ihren Landwirtschaftsbetrieb für Gemüseanbau und Walnüsse gegründet.

Vivian Böllersen erklärt Pflanzung und Ansprüche junger Walnussbäume Quelle: Cornelia Felsch

Ihr Engagement für die Walnuss hat sich herumgesprochen – Gastronomen und auch Bäcker gehören bereits zu ihren Abnehmern. Doch bisher konnte sie nur begrenzte Mengen liefern, denn bevor die Nüsse verarbeitet werden können, müssen sie möglichst sauber aus den harten Schalen gelöst werden.

Langer Weg nach Süddeutschland

Und das geschah bisher in mühsamer Handarbeit oder an einer Maschine in Süddeutschland mit einem langen Anfahrtsweg. „Nach reiflichen Überlegungen haben wir uns dann auch für solch eine Maschine entschieden“, sagt Vivian Böllersen.

Seit einigen Wochen steht die große Maschine nun metallisch glänzend im Nebengelass des Hauses, und die Besitzerin sieht glücklich aus. „Ich wüsste nicht, dass es in Brandenburg noch solch eine Maschine gibt“, sagt sie.

Geknackte Walnüsse Quelle: Cornelia Felsch

Die Arbeit ist nun leichter geworden, doch ein wenig Handarbeit bleibt dennoch. Im Vorknacker werden die Nüsse angeknackt – die ersten Schalenstücke werden durch ein Gebläse aussortiert. Der Nachknacker öffnet die angeknackten Nüsse, und auch hier werden Restschalen wieder durch das Gebläse entfernt.

Die geknackten Nüsse und Schalenreste, die das Gebläse nicht aussortiert hat, landen auf dem Transportband. Nun ist der Mensch für die Nachkontrolle gefragt. „Nuss ist nicht gleich Nuss“, sagt Vivian Böllersen. Es gibt Sorten, die sich sehr schwer aus der Schale lösen, das muss nun von Hand erledigt werden, wenn es die Maschine nicht geschafft hat.“ Danach können die Kerne noch mit Hilfe eines Vibrationssiebes nach Größen getrennt werden.

Vivian Böllersen sammelt Nüsse mit dem "Rollblitz" Quelle: Cornelia Felsch

Wer eine große Walnuss-Ernte zu erwarten hat, sollte sich möglichst bald um einen Termin kümmern, denn in Herzberg kann man die Nüsse jetzt knacken lassen. Zehn Kilogramm sind die Mindestmenge, die Walnüsse müssen sauber, gut getrocknet und schädlingsfrei sein.

Eine Geschenkidee für die Oma

Man kann aber auch selbst aktiv werden und die Nüsse nach einer Einweisung an der Maschine knacken. Dazu muss vorab ein Termin vereinbart werden. „Man kann der Oma auch einen Gutschein für gemeinsames Nüsseknacken an der Maschine schenken, wenn sie ihre Nüsse nicht mehr allein verarbeiten kann“, schlägt Vivian Böllersen vor.

Ihre frisch geknackten Nüsse sind bereits teilweise verarbeitet. Sie stecken in den Walnuss-Honig-Muffins des Bäckers Plentz, der bereits in Schwante auf Nachschub wartet.

Hofladen wieder regelmäßig geöffnet

Seit dem vergangenen Wochenende ist nun nach der Sommerpause auch wieder der Hofladen regelmäßig geöffnet. Ob die Herzbergerin ihre Nüsse in diesem Jahr auch auf Märkten anbieten kann, ist noch ungewiss, da viele Märkte wegen der Corona-Pandemie bereits abgesagt wurden. „Wir stellen uns momentan mehr auf das Versandgeschäft ein“, sagt Vivian Böllersen.

Von Cornelia Felsch