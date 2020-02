Pachtvertrag für Lindows Slipanlage wird nachgebessert

Lindow

Etlichen Redebedarf gab es bei der ersten Lindower Stadtverordnetenversammlung des Jahres zum Thema Pachtvertrag der 2019 fertiggestellten Slipanlage am Gudelacksee. Sowohl die Stadtverordneten als auch Einwohner hatten eine Menge Fragen und Anmerkungen zu dem Pachtvertragsentwurf, der zuvor mit dem neuen Pächter Christoph Wulschke vorverhandelt worden war.

„Können wir das mit dem Pachtvertrag nicht komplett lassen?“, brachte es Gert Wegner (Grüne) auf den Tisch. Die 500 Euro Pacht, die Wulschke pro Jahr an die Stadt zahlen müsse, seien für die Stadt verschmerzbar – zugunsten des touristischen Mehrwerts. „Bisher war es für Bootstouristen attraktiv, in Lindow gratis slippen zu können.“ Das sieht auch Rainer Hollin ( SPD) so. Die Mehrheit der Stadtverordneten pocht indes auf einen Pachtvertrag. „Es geht ja auch um Ordnung und Sauberkeit“, erklärt Christian Pelzer ( CDU) den geforderten Obolus, den die Bootsbesitzer zahlen sollen.

Poller statt Zaun – der Antrag fiel durch

Aus ebenjenem Grund stand auch das Thema Poller oder Umzäunung wieder im Raum. „Wieso reden wir heute wieder über einen Zaun? Das war doch schon vom Tisch“, begehrt Hollin zu wissen und beantragt, statt eines Zaunes Poller aufzustellen. „Poller? Die stehen da nicht lange – da können wir uns die Bewirtschaftung sparen“, argumentiert Kai Krieger ( SPD).

Außerdem ginge es ja auch um Sicherungspflicht seitens der Stadt. Früher habe es auch keinen Zaun gegeben, wird gekontert. Bei sechs Ja- und sechs Nein-Stimmen fällt der Poller-statt-Zaun-Antrag durch – womöglich auch, weil bei der Einwohnerfragestunde vorab schon von einem Vandalismusfall die Rede gewesen war.

Pachtzins von 500 auf 1000 Euro angehoben und Slip-Saison verlängert

Der nächste strittige Punkt ist der Pachtzins: 500 Euro im Jahr sind zu wenig, findet Pelzer und beantragt eine Erhöhung auf 1000 Euro. Das sah die große Mehrheit der Stadtverordneten ebenso. Auch der Rabatt für Bootstouristen mit einer Kurkarte kam noch einmal auf den Prüfstand. Er soll nicht wie ursprünglich geplant 50 Prozent der Slip-Gebühr betragen, sondern nur 10 Prozent, so beantragte es Hansjörg Schubach ( CDU). Auch dieser Änderungsantrag wurde mehrheitlich angenommen.

Einstimmig wurde auch Schubachs Vorschlag befürwortet, die bislang im Pachtvertragsentwurf datierte Slip-Saison von Mitte April bis Ende August deutlich zu verlängern – und zwar bis Ende Oktober.

Kosten fürs Slippen legt Pächter fest

Mit all diesen Änderungen wurde der Pachtvertrag anschließend mit neun Ja- und fünf Nein-Stimmen beschlossen. Obschon Bert Groche ( FDP) vorab zu bedenken gab: „Wir haben jetzt die Rahmenbedingungen des Vertrags komplett verändert – ohne den Pächter zu involvieren.“ Der werde dann wohl aufgrund des höheren Pachtzinses und des personellen Mehraufwands für die längere Bewirtschaftung die Preise fürs Slippen anheben müssen. „Das überlassen wir dem Pächter“, beschließt Amtsdirektor Danilo Lieske.

Von Regine Buddeke