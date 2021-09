Lindow

Das Haus des Partnerschaftsvereins „Internationale Beziehungen der Stadt Lindow (Mark)“ hat seinen Besitzer gewechselt. Der langjährige Vereinschef und CDU-Stadtverordnete Dieter Eipel hat das Gebäude in der Bahnhofstraße im Oktober 2020 gekauft. Der Verein dürfe das Gebäude auch weiterhin nutzen, sagt Eipel: „Außer dass Eipel im Grundbuch steht, hat sich nichts geändert.“

Der Grünen-Stadtverordnete Gert Wegner hat dennoch einige Fragen. Denn in die Sanierung des Gebäudedaches im vergangenen Jahr waren auch städtische Fördermittel in Höhe von 3000 Euro geflossen. Wegner will deshalb klären, wie Eipel den Zuschlag bekam.

Treffpunkt des Partnerschaftsvereins: Auch nach dem Eigentümerwechsel kann der Verein das Gebäude in der Bahnhofstraße weiter nutzen. Quelle: Henry Mundt

So möchte Wegner unter anderem wissen, ob dem Verkauf ein Beschluss der Mitgliederversammlung zugrunde liegt und ob die Stadt Mitglied im Verein ist – bei einer Mitgliederversammlung also hätte mitreden können. Einen entsprechenden Fragenkatalog soll Eipel jetzt beantworten. Die Stadtverordneten vertagten dagegen einen Beschluss, die städtischen Fördermittel zurückzufordern. Zunächst sollen die noch offenen Fragen geklärt werden.

„Der Verkauf ist auf einer Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen worden“, sagt Eipel, der sich vor den Stadtverordneten aus Gründen der Befangenheit zunächst nicht geäußert hatte. Außer ihm habe es zunächst nur einen anderen Interessenten für das öffentlich ausgeschriebene Gebäude gegeben. Allerdings soll dieser Interessent abgesprungen sein, weil die Vereinsmitglieder das Haus auch weiterhin nutzen wollen. Einzig übrig bleibender Interessent, so Eipel – er selbst.

Hätte Lindow mitreden dürfen?

Unklar bleibt, ob Lindow Mitglied im Verein ist und bei der Entscheidung über den Verkauf ein Votum hätte abgeben dürfen. „Weder ein Antrag noch eine Aufnahmebestätigung liegen vor“, sagt Amtsdirektor Danilo Lieske. Allerdings habe man sich bei einer Stadtverordnetenversammlung darauf geeinigt, dass Dieter Eipel die Stadt künftig im Verein vertrete. „Wir haben das auf einer Sitzung mündlich erledigt.“

Auch Hansjörg Schubach (CDU) verweist auf entsprechende Protokolle aus dem Jahr 2012. In der Annahme, Mitglied im Verein zu sein, habe die Stadt mehrfach Aktivitäten des Vereins gefördert. Rainer Hollin (SPD) sieht das ähnlich: „Dass Eipel Vertreter der Stadt im Verein ist, habe auch ich in Erinnerung.“

Verwirrung in Lindow

Dieter Eipel verweist dagegen auf die Vereinssatzung. Diese sehe gar nicht vor, dass die Kommune Fördermitglied sein könne. „Nur natürliche Personen können Mitglied sein.“ Dessen ungeachtet hatten die Stadtverordneten in der vergangenen Woche einen neuen Vertreter im Verein gewählt – Gert Wegner.

Nach Darstellung eines Vereinsvertreters hat Eipel dem Verein mit dem Kauf aus finanziellen Schwierigkeiten geholfen. Der Antrag auf Fördermittel zur Dachsanierung war 2019 gestellt worden. Lange vor dem Verkauf, so hatte der Verein argumentiert: „Da ist gar kein zeitlicher Zusammenhang.“

Von Frauke Herweg