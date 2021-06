Herzberg

Der erste Essensplan ist bereits geschrieben. Spinat und Ei am Montag, Gulasch und Rotkohl am Sonntag. Ein Menü für die erste Woche im neuen Zuhause.

In wenigen Tagen werden die ersten Bewohner in Herzbergs erste Demenz-WG einziehen können. Die zwölf Plätze, die der Neuruppiner Pflegedienst „Mensch & Mehr“ dort anbieten kann, seien fast alle vergeben, sagt Geschäftsführerin Jacqueline Lange. „Wir haben erst relativ spät dafür geworben.“ Doch das Interesse an einem Platz in der Wohngemeinschaft sei groß gewesen, so Lange.

Der Pflegedienst „Mensch & Mehr“ hat in der Herzberger Bahnhofstraße gebaut: Geschäftsführerin Jacqueline Lange, Geschäftsführer Dirk Isert, Pflegedienstleiterin Vanessa Staffetius und Geschäftsführer Philipp Isert (v . l.). Quelle: Henry Mundt

„Mensch & Mehr“ betreibt bereits zwei Demenz-Wohngemeinschaften im Landkreis Oder-Spree – in Woltersdorf und seit März auch in Erkner. An der Herzberger Bahnhofstraße errichtete der Pflegedienst ein Gebäude, das ganz auf die Bedürfnisse seiner künftigen Bewohner zugeschnitten ist – mit großem Gemeinschaftsraum und einer Terrasse mit Blick ins Grüne.

Der Pflegedienst ist bereits an fünf Standorten ansässig. Neben Neuruppin auch in Lindow, Hennigsdorf, Zehdenick und Erkner. Herzberg sei durch seine Nähe zu den anderen Pflegedienstbüros ein idealer Standort für die Wohngemeinschaft gewesen, sagt Geschäftsführer Philipp Isert. Auch die Verwaltungsmitarbeiter haben künftig ihre Büros in Herzberg – im ersten Stock des neuen Gebäudes. Der Pflegedienst beschäftigt inzwischen 144 Mitarbeiter. Etwa die Hälfte davon in Ostprignitz-Ruppin.

Aufenthaltsraum der Wohngemeinschaft. Quelle: Henry Mundt

„Mensch & Mehr“ versteht die Demenz-WG als Erweiterung seines Angebots. Wer bisher die Unterstützung des Pflegedienstes in seiner eigenen Wohnung in Anspruch nahm und jetzt doch ein bisschen mehr Hilfe im Alltag braucht, kann sich für ein Zimmer in der WG entscheiden. Für den Umzug in eine WG spreche auch deren familienähnliche Struktur, sagt Lange. „Wir versuchen dem Bedürfnis nach Nähe zu entsprechen, aber auch Ängste zu nehmen.“

Die Pflegedienstmitarbeiter koordinieren den Alltag in der WG. Zugleich unterstützen sich die WG-Bewohner im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegenseitig. „Denen, die fit sind, tut es gut, wenn sie helfen können“, sagt Lange.

Bildergalerie der Wohngemeinschaft. Quelle: Henry Mundt

Wie in Demenz-Wohngemeinschaften üblich können sich auch die Angehörigen im WG-Leben einbringen. In regelmäßigen Gesprächsrunden können sich die Angehörigen über das Krankheitsbild Demenz informieren und zugleich über ihre Erfahrungen austauschen. Wer möchte, unterstützt die WG auch bei der Organisation der Feste oder hilft bei Ausflügen. „Die Angehörigen können alles machen, müssen aber nicht“, sagt Lange.

Noch ist offen, welche besonderen Beschäftigungsangebote es in Herzberg geben wird. Die einzelnen WG-Mitglieder entschieden selbst, was am Nachmittag in der Wohngruppe passiert, sagt Lange. Die Wünsche in einer Gruppe seien ganz unterschiedlich – „das ist ganz von den einzelnen Biografien abhängig“.

Ähnliches Projekt in Netzeband

„Mensch & Mehr“ will auch in Netzeband eine oder zwei Demenz-WGs mit jeweils zwölf Plätzen eröffnen. Isert hofft, dass zum Jahresende auf einem Grundstück neben der Feuerwehr gebaut werden darf. Es wäre das erste Angebot dieser Art im Amt Temnitz.

Von Frauke Herweg